„Wie Gefängnis“: Polit-Duell um Asyl-Bezahlkarte

„Niemand ist hier eingesperrt“

Der Vorschlag, eine wöchentliche Überweisung zu prüfen, wurde aber abgelehnt. „Aus täglich wird wöchentlich, aus wöchentlich wird monatlich – Salamitaktik in Reinkultur. Und im Voraus bezahltes Steuergeld ist dann bei Missbrauch de facto uneinbringlich und somit futsch. Wir wollen jedoch NÖ als Asylstandort so unattraktiv wie möglich machen, das heißt kein Geld im Voraus und wer betrügt, der fliegt“, stellt FPÖ-Sicherheitssprecher Andreas Bors im Landtag klar. Auch den Amnesty-International-Bericht kritisiert er: „Keiner der Flüchtlinge wird gezwungen, sich durch mehrere, sichere Staaten bis nach Österreich durchzuschlagen. Niemand ist hier in Österreich eingesperrt. Jeder Einzelne kann gerne das Land wieder verlassen.“