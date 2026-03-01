Auch Hürden-Star Diessl lässt die Hallen-WM aus!

Das ist bitter! Auch Österreichs Hürden-Star Enzo Diessl verzichtet auf seine Teilnahme an der Hallen-WM in Torun (20. bis 22. März). Der Steirer, der heuer sogar viermal über 60 m Hürden die Direkt-Qualifikation von 7,65 unterboten hatte, sagte: „Ich will mich lieber schon jetzt voll auf die Freiluftsaison konzentrieren. Diese beginnt heuer wieder im Mai sehr früh.“
Nachdem allein in der vergangenen Woche Leistungsträger wie Raphael Pallitsch (1500 m) und Endiorass Kingley (Dreisprung) und zuvor auch alle Top-Siebenkämpferinnen ihren Verzicht auf die WM angekündigt hatten, bahnt sich nun ein kleines ÖLV-Team von höchstens fünf Aktiven an.
Karin Strametz siegt in 8,05
Fix ist in jedem Fall nur Hürdensprinterin Karin Strametz, die das Direkt-Limit von 8,02 auf die Hundertstel genau gelaufen und am Sonntag auch Staatsmeisterin in 8,05 Sekunden geworden war.
Zudem liegen die 60-m-Sprinterinnen Leni Lindner und Isabel Posch, Susanne Gogl-Walli (400 m) und Caroline Bredlinger (800 m) im Qualifikations-Ranking gut genug, dass ihnen ihr WM-Platz kaum noch zu nehmen ist. Fraglich ist allerdings das Antreten in Torun von Susi Gogl-Walli, die bisher nur ein Saisonrennen bestritten hat, aber wegen ihrer Hamstring-Probleme auch die Staatsmeisterschaften ausgelassen hat.
Starkes Team bei Freiluft-EM
Natürlich ist es ein Jammer, dass ausgerechnet der in dieser Hallen-Saison bisher stärkste ÖLV-Athlet auf die WM verzichtet. Aber das ist auch nachvollziehbar! Da die Hallen-WM sehr spät im März steigt und die ersten großen Meetings wie die Diamond League in Doha bereits am 8. Mai stattfindet, haben die Athleten ein wenig die Qual der Wahl, ob sie lieber frühzeitig aus der Hallen-Saison aussteigen oder nicht.
Ähnlich wie bei Enzo Diessl, der in Wien auch Staatsmeister in 7,65 wurde, war zum Beispiel auch die Situation bei Endiorass Kingley und Raphael Pallitsch. Endi Kingley, der derzeit noch im rechten Sprunggelenk Probleme hat, aber trotzdem in Wien Doppel-Gold (Weit und Dreisprung) holte, hatte bereits im Dezember deponiert, dass sein Fokus auf der Freiluft-Saison mit der EM im August in Birmingham hat. Dort ist sehr wahrscheinlich, dass Österreich mit einem starken, großen Team antritt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.