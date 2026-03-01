Auch Hürden-Star Diessl lässt die Hallen-WM aus!

Starkes Team bei Freiluft-EM

Natürlich ist es ein Jammer, dass ausgerechnet der in dieser Hallen-Saison bisher stärkste ÖLV-Athlet auf die WM verzichtet. Aber das ist auch nachvollziehbar! Da die Hallen-WM sehr spät im März steigt und die ersten großen Meetings wie die Diamond League in Doha bereits am 8. Mai stattfindet, haben die Athleten ein wenig die Qual der Wahl, ob sie lieber frühzeitig aus der Hallen-Saison aussteigen oder nicht.