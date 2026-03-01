Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fokus auf den Sommer

Auch Hürden-Star Diessl lässt die Hallen-WM aus!

Sport-Mix
01.03.2026 13:38
Enzo Diessl als Staatsmeister
Enzo Diessl als Staatsmeister(Bild: Martina Albel)
Porträt von Olaf Brockmann
Von Olaf Brockmann

Das ist bitter! Auch Österreichs Hürden-Star Enzo Diessl verzichtet auf seine Teilnahme an der Hallen-WM in Torun (20. bis 22. März). Der Steirer, der heuer sogar viermal über 60 m Hürden die Direkt-Qualifikation von 7,65 unterboten hatte, sagte: „Ich will mich lieber schon jetzt voll auf die Freiluftsaison konzentrieren. Diese beginnt heuer wieder im Mai sehr früh.“

0 Kommentare

Nachdem allein in der vergangenen Woche Leistungsträger wie Raphael Pallitsch (1500 m) und Endiorass Kingley (Dreisprung) und zuvor auch alle Top-Siebenkämpferinnen ihren Verzicht auf die WM angekündigt hatten, bahnt sich nun ein kleines ÖLV-Team von höchstens fünf Aktiven an.

Karin Strametz siegt in 8,05
Fix ist in jedem Fall nur Hürdensprinterin Karin Strametz, die das Direkt-Limit von 8,02 auf die Hundertstel genau gelaufen und am Sonntag auch Staatsmeisterin in 8,05 Sekunden geworden war.

Karin Strametz holt Hürden-Gold.
Karin Strametz holt Hürden-Gold.(Bild: Martina Albel)

Zudem liegen die 60-m-Sprinterinnen Leni Lindner und Isabel Posch, Susanne Gogl-Walli (400 m) und Caroline Bredlinger (800 m) im Qualifikations-Ranking gut genug, dass ihnen ihr WM-Platz kaum noch zu nehmen ist. Fraglich ist allerdings das Antreten in Torun von Susi Gogl-Walli, die bisher nur ein Saisonrennen bestritten hat, aber wegen ihrer Hamstring-Probleme auch die Staatsmeisterschaften ausgelassen hat.

Starkes Team bei Freiluft-EM
Natürlich ist es ein Jammer, dass ausgerechnet der in dieser Hallen-Saison bisher stärkste ÖLV-Athlet auf die WM verzichtet. Aber das ist auch nachvollziehbar! Da die Hallen-WM sehr spät im März steigt und die ersten großen Meetings wie die Diamond League in Doha bereits am 8. Mai stattfindet, haben die Athleten ein wenig die Qual der Wahl, ob sie lieber frühzeitig aus der Hallen-Saison aussteigen oder nicht.

Ähnlich wie bei Enzo Diessl, der in Wien auch Staatsmeister in 7,65 wurde, war zum Beispiel auch die Situation bei Endiorass Kingley und Raphael Pallitsch. Endi Kingley, der derzeit noch im rechten Sprunggelenk Probleme hat, aber trotzdem in Wien Doppel-Gold (Weit und Dreisprung) holte, hatte bereits im Dezember deponiert, dass sein Fokus auf der Freiluft-Saison mit der EM im August in Birmingham hat. Dort ist sehr wahrscheinlich, dass Österreich mit einem starken, großen Team antritt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport-Mix
01.03.2026 13:38
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
412.280 mal gelesen
Außenpolitik
Massiver Angriff auf „Hauptsitz des Terrorregimes”
140.665 mal gelesen
Im Bild: Anschlag auf das „Hauptquartier des iranischen Regimes in Teheran“
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
97.730 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
5257 mal kommentiert
Außenpolitik
Massiver Angriff auf „Hauptsitz des Terrorregimes”
2002 mal kommentiert
Im Bild: Anschlag auf das „Hauptquartier des iranischen Regimes in Teheran“
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
1583 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Mehr Sport-Mix
Fokus auf den Sommer
Auch Hürden-Star Diessl lässt die Hallen-WM aus!
Lukas Pertl
Drei Wochen geprägt von Training, Essen und Schlaf
2:14:29 Stunden
Brigid Kosgei gewinnt Tokio-Marathon mit Topzeit
Cup-Titel nach Krimi
Sensation! UVC Graz setzt sich die Krone auf
60 m mit 7,21 Sekunden
Sensation! Lindner schnellste Zeit seit 23 Jahren

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf