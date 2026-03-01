ÖBV-Team wahrt WM-Quali-Chance mit erstem Sieg

Dreierregen im Finish

Die Österreicher starteten mit einer 7:0-Führung, ließen sich danach im zweiten Duell binnen 48 Stunden von den aggressiven Niederländern aber vorerst die Schneid abkaufen. Nach dem ersten Viertel führten die Gastgeber 23:18, im zweiten Abschnitt lagen sie erstmals zehn Punkte in Front. Die ÖBV-Auswahl, die neben NBA-Star Jakob Pöltl u.a. auch Topscorer Sylven Landesberg und Center Luka Brajkovic vorgeben musste, blieb wie am Freitag in Wien, als es in einer bis in die Schlussminute offenen Partie ein 71:81 gesetzt hatte, aber erneut dran. Das machte sich im Finish bezahlt.