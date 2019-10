Sportgeschichte in Wien! Kipchoge als großer Held

Sportgeschichte im Prater! Eliud Kipchoge unterbot als erster Mensch in 1:59,41 die legendäre Zwei-Stunden-Grenze im Marathonlauf. Vor zwei Jahren hatte der jetzt 34 Jahre alte Kenianer diese Marke in Monza noch um 26 Sekunden verpasst. Jetzt ist er am Ziel aller seiner Träume angelangt. Und das bei uns in Österreich. Eine der größten Momente in der Geschichte der Leichtathletik. Eine Sternstunde des Sports!