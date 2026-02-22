Vorteilswelt
Rad-Drama in Ruanda

Begleitfahrzeug crasht in Zuschauer – zwei Tote

Sport-Mix
22.02.2026 16:07
Das Foto zeigt eine Aufnahme von der Straßenrad-WM im September.(Bild: AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bei der Ruanda-Radrundfahrt sind bei einem Unfall mit einem Begleitfahrzeug zwei Zuschauer gestorben und sechs weitere verletzt worden. Das teilten die Organisatoren mit. 

Die Verletzten werden im Krankenhaus versorgt, die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Ruanda war im vergangenen Jahr in den Fokus der Radsport-Welt gerückt.

Ende September fand dort die Straßenrad-WM statt, die erste auf dem afrikanischen Kontinent. Die Titelkämpfe waren ohne Zwischenfälle abgelaufen.

Sport-Mix
22.02.2026 16:07
