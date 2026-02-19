14-Jähriger am E-Scooter bedrohte Polizisten

Der Jugendliche aus der Steiermark war zu schnell mit seinem E-Scooter unterwegs. Er flüchtete vor der Polizei, beschimpfte und bedrohte die Beamten.
Am Mittwoch gegen 14.40 Uhr bemerkte die Polizei in Krems bei Voitsberg einen E-Scooter-Lenker, der zu schnell unterwegs war. Mittels Blaulicht und Lautsprecherdurchsagen wollten die Polizisten ihn zum Anhalten bringen, doch der Lenker flüchtete. Schließlich konnte der 14-jährige Voitsberger angehalten werden. Der amtsbekannte Jugendliche beschimpfte die Polizisten. Er war mit 44 statt erlaubten 25 km/h unterwegs. Die Polizei verbot ihm, weiterzufahren. Er meinte, er schiebe den E-Scooter bis zu seiner Großmutter.
Gegen 16 Uhr wurde er wieder von der Polizei angehalten. Er war aggressiv und bedrohte die Beamten erneut. Der E-Scooter wurde vorläufig sichergestellt. Der Jugendliche wird wegen mehrerer Übertretungen angezeigt.
