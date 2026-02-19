Schloss Fernstein und die Missionare anno dazumal

1926 zogen Missionare von St. Ottilien ein

Mitte des 15. Jahrhunderts wird unter Herzog Sigmund dem Münzreichen mit dem Bau von Schloss Sigmundsburg im Fernsteinsee begonnen. Das Schloss wird zwar wohnbar gemacht, aber nie fertiggestellt. Seit Beginn des 17. Jahrhunderts steht Sigmundsburg leer und verfällt völlig. 1780 wird die Gemeinde Nassereith Besitzer, 1884 erwirbt Baron von Ziegler die Liegenschaften, 1895 wird das Gasthaus errichtet. Am 27. August 1926 ziehen schließlich die Missionare von St. Ottilien in Bayern in Schloss und Gasthaus ein – ein Leibrentenvertrag mit Baron Ziegler wird abgeschlossen.