Crash beim Abbiegen: Unfall fordert zwei Verletzte

Gegen 12.10 Uhr wollte eine 43-jährige Österreicherin mit ihrem Pkw im Ortsgebiet von Wenns in eine Hauseinfahrt einbiegen. Zeitgleich setzte ein 64-jähriger Österreicher zum Überholen an – sowohl des vor ihm fahrenden Wagens als auch des abbiegenden Autos der 43-Jährigen.