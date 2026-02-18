Crash beim Abbiegen: Unfall fordert zwei Verletzte

Spektakulärer Verkehrsunfall mitten im Ortsgebiet in Tirol! Auf der Pitztaler Landesstraße krachten Mittwochmittag zwei Pkw ineinander. Zwei Frauen wurden dabei verletzt. Die Polizei bittet nun dringend um Hinweise – insbesondere zu einem bislang unbekannten SUV-Lenker.
Gegen 12.10 Uhr wollte eine 43-jährige Österreicherin mit ihrem Pkw im Ortsgebiet von Wenns in eine Hauseinfahrt einbiegen. Zeitgleich setzte ein 64-jähriger Österreicher zum Überholen an – sowohl des vor ihm fahrenden Wagens als auch des abbiegenden Autos der 43-Jährigen.
Autos schwer beschädigt
Dabei kam es zur Kollision: Die Fahrzeuge des 64-Jährigen und der 43-Jährigen krachten ineinander und wurden massiv beschädigt in die Hauseinfahrt geschleudert, wo sie schließlich zum Stillstand kamen.
Die 43-Jährige sowie ihre 55-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der 64-Jährige und seine 46-jährige Beifahrerin blieben unverletzt.
Polizei sucht wichtigen Zeugen
Im Fokus der Ermittlungen steht nun der Lenker jenes Fahrzeugs, das sich zwischen den beiden Unfallautos befand. Laut Beschreibung handelt es sich um einen silberfarbenen SUV – möglicherweise der Marke Hyundai – mit Imster Kennzeichen.
Zeugen des Unfalls sowie insbesondere der Lenker dieses mittig fahrenden Pkw werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Wenns unter der Telefonnummer 059133/7109-100 zu melden.
