St. Georgen feiert

Dank Hubers Überraschung gibt‘s Backhendl mit Gold

Der Katharina-Huber-Fanklub um Obmann Scheuchl (re.).
Der Katharina-Huber-Fanklub um Obmann Scheuchl (re.).
Porträt von Stefan Burgstaller
Von Stefan Burgstaller

Die Heimat von Kombi-Olympiasiegerin Katharina Huber wurde vom Erfolg völlig überrumpelt, wie sich beim „Krone“-Lokalaugenschein zeigte. Für den Slalom am Mittwoch ist der 535-Seelen-Ort gerüstet – auch kulinarisch.



Eine kleine Kirche, ein Bäcker, eine Schule mit 15 Kindern, zwei Gasthäuser und neuerdings auch eine Autowerkstatt sowie eine moderne Tischlerei. Eine kleine Skipiste mit Schlepplift darf in dieser Ecke Niederösterreichs auch nicht fehlen. Das beschauliche St. Georgen am Reith stand lange im Schatten von Nachbarort Göstling, der sich mit Weltcupsieger Thomas Sykora, Weltmeisterin Kathrin Zettel und Olympia-Bronze 2018 von Katharina Gallhuber zum „Ski-Mekka“ des Ostens mauserte. Doch seit der Goldmedaille von Katharina Huber in der Team-Kombi ist der 535-Seelen-Ort in Feierlaune – auch wenn man selbst überrascht wurde

„Aufgrund unserer Größe sind wir mit der Euphorie etwas überfordert“, gibt Bürgermeister Josef Pöchhacker beim Besuch der „Krone“ zu. Sein Telefon klingelt öfter als sonst. Dabei hat Huber schon 2022 Gold geholt, allerdings war sie damals beim Erfolg im Mannschaftsbewerb gar nicht am Start, einen Empfang zu ihren Ehren gab’s trotzdem.

St. Georgens Bürgermeister Pöchhacker (re.) und „Vize“ Schölnhammer.
St. Georgens Bürgermeister Pöchhacker (re.) und „Vize" Schölnhammer.

Nicht nur Mikaela Shiffrin überrumpelt
Diesmal nützte die 30-Jährige die Vorlage von Ariane Rädler und ließ im Slalom sogar Mikaela Shiffrin stehen. „So gut ist es für Kathi noch nie zuvor gelaufen, damit haben wir ehrlich gesagt nicht gerechnet“, gibt Martin Scheuchl, Obmann des Huber-Fanklubs, zu.

Der Huber-Fanklub stürmt das Gasthaus „Käfers am Radweg“ für die Gold-Party
Der Huber-Fanklub stürmt das Gasthaus „Käfers am Radweg" für die Gold-Party

Deshalb waren die rund 50 treuen Anhänger, die sonst bei den heimischen Weltcups vor Ort sind, nicht in Cortina, hatten sich auch nicht gemeinsam vor dem TV versammelt. Dafür wurde die Goldene spontan beim „Käfers am Radweg“ gefeiert – der junge Wirt Raphael Käfer hat dafür sogar am Ruhetag aufgesperrt. Ehrensache, er ging mit Huber zur Schule, war früher ÖSV-Koch. „Für den Slalom am Mittwoch sperren wir wieder extra auf“, verrät Raphael, „ich glaube, der Hang liegt Kathi, jetzt kann sie locker drauf los fahren, sie hat ja schon Gold!“

Gastronom und Ex-ÖSV-Koch Raphael Käfer kreiert eine goldene Spezialität.
Gastronom und Ex-ÖSV-Koch Raphael Käfer kreiert eine goldene Spezialität.

Gold für den Gaumen
Was den Gastronom zu einer neuen Kreation inspiriert: „Wir sind berühmt fürs Backhendl, ab jetzt gibt es Backhendl mit Blattgold!“ Die zweite Gaststätte im Ort ist bekannt fürs Landessieger-Gulasch – gibt’s künftig ein Olympiasieger-Gulasch? „Wir überlegen noch“, ist auch „Gulaschwirtin“ Ursula Prosini von Hubers Erfolg überwältigt, „vielleicht bieten wir ein Olympiasieger-Schnitzel an.“

„Gulaschwirtin“ Prosini (li.) plant ein Olympiasieger-Schnitzel.
„Gulaschwirtin" Prosini (li.) plant ein Olympiasieger-Schnitzel.

Bürgermeister Pöchhacker, der für den „Krone“-Besuch mit „Vize“ Johann Schölnhammer den Fanklub zusammentrommelt, meint stolz: „Kathi ist jetzt die bekannteste Persönlichkeit aus St. Georgen am Reith.“ Zwinkernder Nachsatz: „Eigentlich haben wir noch mehr prominente Sportler im Ort – unser Pfarrer ist gerade bei der Priester-Fußball-EM.“

