Dank Hubers Überraschung gibt‘s Backhendl mit Gold

Deshalb waren die rund 50 treuen Anhänger, die sonst bei den heimischen Weltcups vor Ort sind, nicht in Cortina, hatten sich auch nicht gemeinsam vor dem TV versammelt. Dafür wurde die Goldene spontan beim „Käfers am Radweg“ gefeiert – der junge Wirt Raphael Käfer hat dafür sogar am Ruhetag aufgesperrt. Ehrensache, er ging mit Huber zur Schule, war früher ÖSV-Koch. „Für den Slalom am Mittwoch sperren wir wieder extra auf“, verrät Raphael, „ich glaube, der Hang liegt Kathi, jetzt kann sie locker drauf los fahren, sie hat ja schon Gold!“