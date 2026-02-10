Fit bis Ostern und darüber hinaus

Kurz und Alltagstauglich

Die Empfehlung sind „kürzere Trainings-Einheiten, die dafür besser in den Alltag integriert werden können.“ Sportliche Neujahrsvorsätze scheitern meist an zu hohen Erwartungen und falschen Ansätzen spätestens im Februar, betont auch Personal Trainerin Elisabeth Rist aus Purkersdorf. Auch bei ihr ist der Ansturm an Neuanmeldungen zum Jahresbeginn hoch. Ihr Tipp zum Durchhalten: klein starten und vor allem regelmäßig dran bleiben. „Ein Start von Null auf Hundert führt oft zu einem deutlichen Abfall der Motivation!“