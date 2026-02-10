Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fastenzeit nutzen

Fit bis Ostern und darüber hinaus

Niederösterreich
10.02.2026 17:00
Die Fitness- branche hat sich von der Pandemie wieder erholt. Studios wünschen sich Gesundheits- ...
Die Fitness- branche hat sich von der Pandemie wieder erholt. Studios wünschen sich Gesundheits- förderung.(Bild: Fotoatelier Andrea Bichl /Active Group)
Porträt von Anna Kindlmann
Porträt von Franziska Führer
Von Anna Kindlmann und Franziska Führer

In knapp einer Woche beginnt die Fastenzeit. Ein idealer Zeitpunkt, um Gesundheit neu zu denken – nicht nur bis Ostern. Branchenexperten verraten, wie Motivation langfristig hält.

0 Kommentare

Anfang Februar lichten sich schön langsam wieder die Reihen in den heimischen Fitnessstudios. Die lästigen Neujahrsvorsätze rücken in den Hintergrund, und schon ist Faschingsdienstag, gefolgt von der Fastenzeit. Aus Sicht der heimischen Fitnessbranche, sind diese ohnehin kein Ort des kurzen „Muskeln-Aufpumpens“. Vielmehr sind Fitnessstudios für viele eine Art „Gesundheitszentrum“ geworden.

Fett- und Muskelanteil werden gemessen, um ein Training individueller auf jeden Körper auszurichten. „Rückentraining, Stressabbau und Beweglichkeitseinheiten werden verstärkt nachgefragt“, sagt Karin Gerhartl, Sprecherin der Fitnessstudios bei der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ). Die 271 Studios verzeichneten in den Jahren nach der Pandemie generell wieder mehr Neuanmeldungen. Aber: Betrieb und Geräte sind teuer, genauso wie gutes Personal. „Deshalb wäre eine stärkere Einbindung in die Gesundheitsförderung enorm wichtig“, sagt sie.

Zitat Icon

Fitness wird heute breiter gedacht - weg vom reinen Sport, hin zu einem ganzheitlichen Lebensstil, der Gesundheit, Wohlbefinden und Flexibilität verbindet.

Karin Gerhartl, Sprecherin NÖ Fitnessstudios

Bild: Fotoatelier Andrea Bichl /Active Group

Kurz und Alltagstauglich
Die Empfehlung sind „kürzere Trainings-Einheiten, die dafür besser in den Alltag integriert werden können.“ Sportliche Neujahrsvorsätze scheitern meist an zu hohen Erwartungen und falschen Ansätzen spätestens im Februar, betont auch Personal Trainerin Elisabeth Rist aus Purkersdorf. Auch bei ihr ist der Ansturm an Neuanmeldungen zum Jahresbeginn hoch. Ihr Tipp zum Durchhalten: klein starten und vor allem regelmäßig dran bleiben. „Ein Start von Null auf Hundert führt oft zu einem deutlichen Abfall der Motivation!“

Seniorenfitness und Pilates
Neben dem Ausbau an Angeboten für ältere Zielgruppen liegt laut WKNÖ auch Pilates aktuell voll im Trend. Viele Pilatesstudios haben sogar Wartelisten.So zum Beispiel jenes von Fabjana Engerth, die im neu eröffneten „Formé Studio“ in Wiener Neudorf Stunden gibt. „Viele Menschen möchten sich neben ihrem oft sehr stressigen Arbeitsalltag nicht auch noch Gedanken über einen Trainingsplan machen. Zusätzlich fehlt den meisten dafür die notwendige Expertise“, so Engerth, die Pilates mittlerweile als eine Art „Lifestyle Sportart“ erlebt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt, und das ist falsch“
In diesem Generationenhaus geschah die Bluttat. Die verwendete Waffe war gemeldet und auch ...
Krone Plus Logo
Opa schoss auf Enkerl
„Pflegestufe ist kein Grund für ein Waffenverbot“
Juan Pablo Guanipa
Behörden: „Hausarrest“
Venezuela: Freigelassener Regimegegner verschleppt
In dieser Siedlung wurde die Leiche der 19-Jährigen gefunden.
Lange nicht gefunden
Mordalarm in Wels: Vater bringt Tochter (19) um
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
299.934 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
282.643 mal gelesen
Lindsey Vonn
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
181.032 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
958 mal kommentiert
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
922 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
US-Sport
Trump tobt nach Halftime-Show von Bad Bunny
853 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf