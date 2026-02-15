Überschlag! Pkw landete nach Manöver auf dem Dach

Zu einem spektakulären Unfall kam es am Samstagabend in Patsch (Bezirk Innsbruck-Land)! Bei einem Überholmanöver geriet der Pkw eines 31-jährigen Einheimischen zu weit nach links und prallte gegen eine Leitschiene. Das Fahrzeug überschlug sich und landete am Dach. Die Beifahrerin wurde verletzt.
Ein 31-jähriger Einheimischer war am Freitag mit seinem Pkw am Autobahnzubringer von der Brennerautobahn kommend in Patsch unterwegs. Auf Höhe „Fraubichl“ wollte er rechts abbiegen.
Hinter ihm fuhr ein weiterer 31-jähriger Einheimischer. Am Beifahrersitz befand sich eine 26-jährige Einheimische. Der Mann setzte zum Überholen an und wollte am vor ihm fahrenden Pkw vorbeifahren.
Dabei geriet er aus noch unbekannter Ursache zu weit auf die linke Seite und prallte gegen eine Leitschiene. Dabei überschlug sich das Auto und kam einige Meter danach auf dem Dach zum Liegen.
Beifahrerin wurde verletzt, Straße lange gesperrt
Beide Insassen konnten den Pkw selbstständig verlassen. Die Frau musste nach der notärztlichen Versorgung an der Unfallstelle von der Rettung ins Krankenhaus nach Hall in Tirol gebracht werden. Der Lenker blieb unverletzt.
Am Auto entstand Totalschaden. Während der Aufräumarbeiten musste die Straße für rund eineinhalb Stunden gesperrt werden.
