Überschlag! Pkw landete nach Manöver auf dem Dach

Zu einem spektakulären Unfall kam es am Samstagabend in Patsch (Bezirk Innsbruck-Land)! Bei einem Überholmanöver geriet der Pkw eines 31-jährigen Einheimischen zu weit nach links und prallte gegen eine Leitschiene. Das Fahrzeug überschlug sich und landete am Dach. Die Beifahrerin wurde verletzt.