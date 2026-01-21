Europas Sicherheit

Schilling über Trump: „Auf NATO ist kein Verlass“

21.01.2026 15:00
Beim Weltwirtschaftsforum steht US-Präsident Donald Trump im Fokus – schon vor seinem Auftritt bringt er Europa mit Zoll-Drohungen, einem eigenen „Friedensrat“ und Grönland-Plänen in Aufruhr. Grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling warnt im krone.tv-Gespräch: „So wie die NATO bisher funktionierte, gilt das heute nicht mehr. Trumps Drohungen könnten NATO-Kräfte gegeneinander stellen. Europa betritt damit eine völlig neue und gefährliche Ära.“

Folgen Sie uns auf