Schilling über Trump: „Auf NATO ist kein Verlass“

Beim Weltwirtschaftsforum steht US-Präsident Donald Trump im Fokus – schon vor seinem Auftritt bringt er Europa mit Zoll-Drohungen, einem eigenen „Friedensrat“ und Grönland-Plänen in Aufruhr. Grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling warnt im krone.tv-Gespräch: „So wie die NATO bisher funktionierte, gilt das heute nicht mehr. Trumps Drohungen könnten NATO-Kräfte gegeneinander stellen. Europa betritt damit eine völlig neue und gefährliche Ära.“