After horrific crash:
Daniel Hemetsberger had to start Saturday's Olympic downhill race with the thankless start number one – and with reduced vision after his crash on Thursday.
"My vision is still limited at the moment," Hemetsberger explained to ORF before the race. "The swelling has moved from my nose towards my eyes, and now it's in my tear ducts – so my field of vision is gradually getting smaller and smaller. But I'll cool my eye down before the start, then it'll be fine."
And his run didn't look too bad at all. Hemeteberger made it to the finish line with a black eye but without any major mistakes, finishing just 0.27 seconds behind Marco Odermatt. A great performance after his horrific crash.
Hemetsberger had a serious crash in the second training run on Thursday. The 34-year-old from Upper Austria lost control with an early inside position, twisted, touched a gate pole, lost his helmet and then crashed into the safety fence. However, the Upper Austrian was lucky in his misfortune, was able to finish the race himself and "only" suffered severe bruising.
