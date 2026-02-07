Wenn Wasser und Sonne schwächeln, ist Wind Matador

Starke Netze für erneuerbare Energien

Zu dem, was die Stromleitungen alles aushalten müssen, nennt Stallinger ein Beispiel: Im Jänner erzeugten die NÖ Windräder stundenlang 1800 Megawatt, einen halben Tag später gar keine Energie mehr. „Die Höchstlast beim Verbrauch liegt bei 1600 Megawatt“, zählt der EVN-Boss einen anderen Wert zur Einordnung auf. Das Netz in NÖ könne aber mit diesen Schwankungen bereits umgehen. Und so will man weiter bis 2030 ausbauen: Von 561 auf 770 Megawatt beim Wind und von 133 auf 300 Megawatt peak bei Photovoltaik.