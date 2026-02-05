Vorteilswelt
Probeführerschein weg

Mit 76 statt 30 km/h raste 17-Jähriger durch Stadt

Niederösterreich
05.02.2026 09:55
Bei 76 anstatt 30 km/h erwartet den Jugendlichen neben Führerscheinentzug auch eine Anzeige.
Bei 76 anstatt 30 km/h erwartet den Jugendlichen neben Führerscheinentzug auch eine Anzeige.
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Mit 76 km/h statt der erlaubten 30 km/h im Stadtgebiet von Wiener Neustadt – das wurde einem 17-jährigen Mittwochabend zum Verhängnis. Die Polizei erwischte ihn dabei. Der Führerschein ist weg und Anzeige wurde erstattet. 

Bedienstete der Verkehrsinspektion des Stadtpolizeikommandos Wiener Neustadt führten am 4. Februar im Stadtgebiet von Wiener Neustadt Geschwindigkeitsmessungen mittels Lasermessgerät durch. Gegen 22:45 Uhr staunten sie nicht schlecht, denn plötzlich brauste ein PKW mit flotten 76 km/h an ihnen vorbei – dort, wo normalerweise 30 km/h erlaubt sind. 

Lenker war erst 17 Jahre alt
Gelenkt wurde der Pkw von einem 17-jährigen Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Wiener Neustadt.

Die Polizisten hielten das Fahrzeug an und führten eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch. Dem 17-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

