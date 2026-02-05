Mit 76 statt 30 km/h raste 17-Jähriger durch Stadt

Lenker war erst 17 Jahre alt

Gelenkt wurde der Pkw von einem 17-jährigen Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Wiener Neustadt.

Die Polizisten hielten das Fahrzeug an und führten eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch. Dem 17-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.