Mann musste von kippendem Baugerät springen

Im Bezirk Liezen in der Steiermark kippte am Mittwochvormittag ein Baugerät um. Der Lenker musste von dem Fahrzeug abspringen und verletzte sich dabei unbestimmten Grades.
Am Mittwochvormittag kam es im Ortsgebiet von Weng in der Gemeinde Admont (Bezirk Liezen) zu einem Unfall mit einem Baugerät. Ein sogenannter Muli – ein landwirtschaftlicher Transporter – geriet bei einem Wendemanöver außer Kontrolle und kippte um. Der Lenker musste von dem Fahrzeug abspringen und verletzte sich dabei.
Neben der Feuerwehr Weng waren auch der Rettungsdienst Admont und die Polizei sowie der Rettungshubschrauber C14 im Einsatz. Die Bergung des Fahrzeugs musste mithilfe eines Baggers durchgeführt werden. Nach rund eineinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden.
