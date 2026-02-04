Mann musste von kippendem Baugerät springen

Am Mittwochvormittag kam es im Ortsgebiet von Weng in der Gemeinde Admont (Bezirk Liezen) zu einem Unfall mit einem Baugerät. Ein sogenannter Muli – ein landwirtschaftlicher Transporter – geriet bei einem Wendemanöver außer Kontrolle und kippte um. Der Lenker musste von dem Fahrzeug abspringen und verletzte sich dabei.