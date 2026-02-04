Vorteilswelt
Helikopter im Einsatz

Mann musste von kippendem Baugerät springen

Steiermark
04.02.2026 19:28
Der Lenker des Fahrzeugs wurde unbestimmten Grades verletzt.
Der Lenker des Fahrzeugs wurde unbestimmten Grades verletzt.(Bild: Feuerwehr Weng)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Im Bezirk Liezen in der Steiermark kippte am Mittwochvormittag ein Baugerät um. Der Lenker musste von dem Fahrzeug abspringen und verletzte sich dabei unbestimmten Grades.

Am Mittwochvormittag kam es im Ortsgebiet von Weng in der Gemeinde Admont (Bezirk Liezen) zu einem Unfall mit einem Baugerät. Ein sogenannter Muli – ein landwirtschaftlicher Transporter – geriet bei einem Wendemanöver außer Kontrolle und kippte um. Der Lenker musste von dem Fahrzeug abspringen und verletzte sich dabei.

Neben der Feuerwehr Weng waren auch der Rettungsdienst Admont und die Polizei sowie der Rettungshubschrauber C14  im Einsatz. Die Bergung des Fahrzeugs musste mithilfe eines Baggers durchgeführt werden. Nach rund eineinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

Steiermark

