Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit Steinen beladen

Transportkarren kippt um: Lenker (26) verletzt

Tirol
02.02.2026 20:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Manuel Schwaiger
Von Manuel Schwaiger

Schock für den einheimischen Lenker (26) eines Transportkarren in Neustift im Tiroler Stubaital am Montag! Das mit großen Steinen beladene Fahrzeug kippte in einem Baustellenbereich plötzlich um. Der 26-Jährige wurde dabei verletzt.

0 Kommentare

Zu dem Unfall kam es laut den Ermittlern gegen 8.15 Uhr. Der 26-Jährige fuhr auf dem Baustellengelände in Neustift mit einem Transportkarren – einem sogenannten Dumper – rückwärts. „Die Kippmulde des Fahrzeuges war dabei mit großen Steinen befüllt“, heißt es von der Polizei.

Zitat Icon

Der Lenker, der sich bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades zuzog, konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien.

Eine Sprecherin der Polizei

Auf linke Seite gekippt
Aus noch ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug mit dem linken Hinterreifen über den ungesicherten Rand der Fahrspur hinaus. In weiterer Folge rutschte der Transportkarren in den Wasserlauf der „Loe“ und kippte auf die linke Seite. 

Lesen Sie auch:
Kurz nach 13 Uhr ereignete sich der Unfall.
Sperre am Brenner
Betonmischer umgekippt: Lenker verletzt in Klinik
02.02.2026

Lenker wieder aus Spital entlassen
„Der Lenker, der sich bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades zuzog, konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien.“ Von Arbeitskollegen wurde er in weiterer Folge erstversorgt. Im Anschluss lieferte die Rettung den 26-Jährigen in das Landeskrankenhaus Hall ein. „Nach ambulanter Behandlung konnte der Mann nach Hause entlassen werden.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
236.626 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Vor Lucas hat sich keine Sau dafür interessiert“
105.970 mal gelesen
Lucas Pinheiro Braathen mit Bastian Schweinsteiger.
Wien
Nagelneue Straßenbahngleise zerbröseln jetzt schon
97.683 mal gelesen
Nach nur wenigen Wochen im Einsatz brechen die neuen Gleise bereits und führen zu ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf