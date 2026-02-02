Transportkarren kippt um: Lenker (26) verletzt

Lenker wieder aus Spital entlassen

„Der Lenker, der sich bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades zuzog, konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien.“ Von Arbeitskollegen wurde er in weiterer Folge erstversorgt. Im Anschluss lieferte die Rettung den 26-Jährigen in das Landeskrankenhaus Hall ein. „Nach ambulanter Behandlung konnte der Mann nach Hause entlassen werden.“