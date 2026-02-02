Transportkarren kippt um: Lenker (26) verletzt

Schock für den einheimischen Lenker (26) eines Transportkarren in Neustift im Tiroler Stubaital am Montag! Das mit großen Steinen beladene Fahrzeug kippte in einem Baustellenbereich plötzlich um. Der 26-Jährige wurde dabei verletzt.
Zu dem Unfall kam es laut den Ermittlern gegen 8.15 Uhr. Der 26-Jährige fuhr auf dem Baustellengelände in Neustift mit einem Transportkarren – einem sogenannten Dumper – rückwärts. „Die Kippmulde des Fahrzeuges war dabei mit großen Steinen befüllt“, heißt es von der Polizei.
Der Lenker, der sich bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades zuzog, konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien.
Auf linke Seite gekippt
Aus noch ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug mit dem linken Hinterreifen über den ungesicherten Rand der Fahrspur hinaus. In weiterer Folge rutschte der Transportkarren in den Wasserlauf der „Loe“ und kippte auf die linke Seite.
Lenker wieder aus Spital entlassen
„Der Lenker, der sich bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades zuzog, konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien.“ Von Arbeitskollegen wurde er in weiterer Folge erstversorgt. Im Anschluss lieferte die Rettung den 26-Jährigen in das Landeskrankenhaus Hall ein. „Nach ambulanter Behandlung konnte der Mann nach Hause entlassen werden.“
