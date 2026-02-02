Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sperre am Brenner

Betonmischer umgekippt: Lenker verletzt in Klinik

Tirol
02.02.2026 15:17
Kurz nach 13 Uhr ereignete sich der Unfall.
Kurz nach 13 Uhr ereignete sich der Unfall.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Spektakulärer Unfall am frühen Montagnachmittag im Tiroler Wipptal: Auf der Brennerstraße (B182) bei Steinach ist ein Betonmischer aus noch unbekannter Ursache umgekippt. Ersten Informationen zufolge wurde der Lenker verletzt in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.

0 Kommentare

Ereignet hat sich der Unfall kurz nach 13 Uhr in Steinach am Brenner im Ortsteil Stafflach. Wie die Polizei auf „Krone“-Nachfrage erklärte, sei der Betonmischer im Bereich einer Kurve aus unbekannter Ursache umgekippt.

Bundesstraße nach Unfall gesperrt
Aufgrund des Unfalls musste die B182 Brennerstraße zwischenzeitlich für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Eine Umleitung erfolgte über die A13 Brennerautobahn.

Lesen Sie auch:
Das Auto krachte gegen einen Betonpfosten des Zauns und überschlug sich.
Am Steuer eingenickt
Vater und Kinder mit Auto fast in Inn katapultiert
02.02.2026
Alkohol war im Spiel
Tankwagen mit Heizöl kippte nach Crash mit Pkw um
31.01.2026

Der Lenker soll beim Unfall verletzt worden sein. Er wurde offenbar nach der Erstversorgung vor Ort mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Nähere Details zum Unfallhergang sowie zur Identität des Verletzten waren zunächst nicht bekannt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
236.615 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
128.499 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Ski Alpin
„Vor Lucas hat sich keine Sau dafür interessiert“
102.268 mal gelesen
Lucas Pinheiro Braathen mit Bastian Schweinsteiger.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf