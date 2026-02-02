Betonmischer umgekippt: Lenker verletzt in Klinik

Spektakulärer Unfall am frühen Montagnachmittag im Tiroler Wipptal: Auf der Brennerstraße (B182) bei Steinach ist ein Betonmischer aus noch unbekannter Ursache umgekippt. Ersten Informationen zufolge wurde der Lenker verletzt in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.
Ereignet hat sich der Unfall kurz nach 13 Uhr in Steinach am Brenner im Ortsteil Stafflach. Wie die Polizei auf „Krone“-Nachfrage erklärte, sei der Betonmischer im Bereich einer Kurve aus unbekannter Ursache umgekippt.
Bundesstraße nach Unfall gesperrt
Aufgrund des Unfalls musste die B182 Brennerstraße zwischenzeitlich für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Eine Umleitung erfolgte über die A13 Brennerautobahn.
Der Lenker soll beim Unfall verletzt worden sein. Er wurde offenbar nach der Erstversorgung vor Ort mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Nähere Details zum Unfallhergang sowie zur Identität des Verletzten waren zunächst nicht bekannt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.