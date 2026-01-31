Vorteilswelt
Keine Verletzten

Nachbarn entdeckten Zimmerbrand in Weiz

Steiermark
31.01.2026 13:04
Die Stadtfeuerwehr Weiz musste in der Nacht auf Samstag ausrücken.
Die Stadtfeuerwehr Weiz musste in der Nacht auf Samstag ausrücken.(Bild: Stadtfeuerwehr Weiz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

In der Nacht auf Samstag musste die Stadtfeuerwehr Weiz zu einem Zimmerbrand ausrücken. Nachbarn bemerkten den Rauch aus einer Wohnung. Der Brand entstand im Bereich eines Elektroverteilerkastens. Verletzt wurde niemand.

0 Kommentare

Gegen 22.40 Uhr in der Nacht auf Samstag wurden die Kameraden der Feuerwehr Weiz zu einem Zimmerbrand im Werksweg in Weiz gerufen. Beim Eintreffen wurden die Einsatzkräfte bereits von einigen Bewohnern des Mehrparteienhauses empfangen und eingewiesen. Sie hatten den Rauch in einer Nachbarwohnung im Obergeschoß bemerkt. Es befanden sich keine weiteren Personen im Gebäude. 

Die Wohnungstüre der betreffenden Wohneinheit musste von einem Atemschutztrupp gewaltsam geöffnet werden. Anschließend konnte der Brand im Bereich des Elektroverteilerkastens gelöscht werden. Um versteckte Glutnester auszuschließen, wurde danach noch ein Teil der angrenzenden Trockenbauwand geöffnet. Durch den raschen Einsatz der Florianis konnte eine Brandausbreitung verhindert werden.

Lesen Sie auch:
In Kalsdorf stand am Freitag ein Wohnhaus in Vollbrand.
Fünf Wehren im Einsatz
80-Jährige kam bei Wohnhausbrand ums Leben
31.01.2026
Drama in Südsteiermark
Wohnhaus in Vollbrand: Mann (63) tot aufgefunden
30.01.2026

Im Einsatz standen insgesamt 27 Mitglieder der Feuerwehr Weiz mit sechs Fahrzeugen sowie das Rote Kreuz und die Polizei. Der Einsatz konnte nach rund eineinhalb Stunden beendet werden. Verletzt wurde niemand.

