Nachbarn entdeckten Zimmerbrand in Weiz

In der Nacht auf Samstag musste die Stadtfeuerwehr Weiz zu einem Zimmerbrand ausrücken. Nachbarn bemerkten den Rauch aus einer Wohnung. Der Brand entstand im Bereich eines Elektroverteilerkastens. Verletzt wurde niemand.
Gegen 22.40 Uhr in der Nacht auf Samstag wurden die Kameraden der Feuerwehr Weiz zu einem Zimmerbrand im Werksweg in Weiz gerufen. Beim Eintreffen wurden die Einsatzkräfte bereits von einigen Bewohnern des Mehrparteienhauses empfangen und eingewiesen. Sie hatten den Rauch in einer Nachbarwohnung im Obergeschoß bemerkt. Es befanden sich keine weiteren Personen im Gebäude.
Die Wohnungstüre der betreffenden Wohneinheit musste von einem Atemschutztrupp gewaltsam geöffnet werden. Anschließend konnte der Brand im Bereich des Elektroverteilerkastens gelöscht werden. Um versteckte Glutnester auszuschließen, wurde danach noch ein Teil der angrenzenden Trockenbauwand geöffnet. Durch den raschen Einsatz der Florianis konnte eine Brandausbreitung verhindert werden.
Im Einsatz standen insgesamt 27 Mitglieder der Feuerwehr Weiz mit sechs Fahrzeugen sowie das Rote Kreuz und die Polizei. Der Einsatz konnte nach rund eineinhalb Stunden beendet werden. Verletzt wurde niemand.
