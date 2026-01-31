Nachbarn entdeckten Zimmerbrand in Weiz

Gegen 22.40 Uhr in der Nacht auf Samstag wurden die Kameraden der Feuerwehr Weiz zu einem Zimmerbrand im Werksweg in Weiz gerufen. Beim Eintreffen wurden die Einsatzkräfte bereits von einigen Bewohnern des Mehrparteienhauses empfangen und eingewiesen. Sie hatten den Rauch in einer Nachbarwohnung im Obergeschoß bemerkt. Es befanden sich keine weiteren Personen im Gebäude.