„Chef-Caterer“ von Pröll & Co. feierte Geburtstag

Tafel von einstigem Landesvize

Lange organisierte Scheidl die Empfänge des Landes. „Er kannte so gut wie jeden Mitarbeiter im Landhaus und war auch mit allen per du“, betonte der einstige Landeshauptmann-Stellvertreter und einer seiner besten Freunde, Ernest Gabmann, der dem Jubilar zum 70. Geburtstag nicht nur wortreich Rosen streute, sondern ihm auch eine 70er-Tafel schenkte, auf der jeder Festgast unterschreiben sollte.

Wasser als Element von Geburtskind

Auch Manfred Damberger, Chef der Siedlungsgenossenschaft Waldviertel, ließ es sich nicht nehmen, dem vielseitigen und kreativen Jubilar stellvertretend für die Freundesrunde einen reichlich gefüllten Weinkorb zu überreichen. Dabei hielt er auch humorvoll Scheidls „alternativen Zugang“ zu Medizin und Naturheilkräften fest, die nicht zuletzt auch in einer Vorrichtung zur Wasserbelebung mündete. Schließlich sei das Geburtstagskind ja auch im Sternzeichen Wassermann.