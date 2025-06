Wirbel um Welpenhändler zieht Kreise bis nach Graz

Die seriöse Leiterin des bestens geführten Landestierheims kam dabei nämlich, völlig unbeteiligt und ahnungslos, zum Handkuss. „Denn: Auf dem Kaufvertrag stehen wir mit unserer Adresse in Graz! So als wären wir der Partner des deutschen Anbieters. Eine Nachfrage eines Käufers dahingehend wurde auch genauso beantwortet. Und die Käufer fragen bei uns nach, wo ihr Hund bleibt!“ Was für ein Irrsinn, noch dazu für eine Institution, die für herrenlose Tiere kämpft, statt welche zu „produzieren“ oder zu verkaufen.