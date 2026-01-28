Tragedy in Ländle
German snowboarder dies ten days after fall
On January 17, a 21-year-old German man suffered a serious accident in the Damüls ski resort in Vorarlberg. The man was snowboarding when he fell – on Tuesday, he succumbed to his serious injuries.
The serious accident occurred on January 17 in the Damüls ski resort. The 21-year-old German snowboarder was skiing with three companions when he veered off the right side of the slope and ended up in open terrain. There, he ended up skiing down the slope toward a connecting path that was being rolled by a snow groomer.
Stuck in Mudle
However, the snowboard got stuck in a hollow during the transition and broke, causing the 21-year-old to fall headfirst with full force and remain unconscious in the snow.
Traumatic brain injury
The German winter sports enthusiast suffered severe head injuries and was taken to Feldkirch Regional Hospital. According to police reports, he died there on Tuesday as a result of severe traumatic brain injury.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
