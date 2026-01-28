Slowenischer Botschafter kommt zur Opernredoute

Tauwetter zwischen der Steiermark und Slowenien: ÖVP-Chefin Manuela Khom hat Botschafter Marko Štucin als Ehrengast zur Grazer Opernredoute eingeladen. Ein klares Zeichen nach den Konflikten im vergangenen Jahr.
Zwischen der Steiermark und Slowenien bahnt sich ein politisches Tauwetter an. Nachdem es im Vorjahr zwischen beiden Ländern zu einem veritablen Schlagabtausch rund um die Aufnahme der Landeshymne ins Symbolegesetz gekommen war, ist Landeshauptmann-Vize Manuela Khom (ÖVP) nun um Kalmierung bemüht.
Seitenhieb auf Mario Kunasek
Wie ihr Büro der „Krone“ bestätigt, lädt sie am Samstag einen besonderen Ehrengast zur Grazer Opernredoute ein: den slowenischen Botschafter Marko Štucin. Ein Seitenhieb auf Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ)? Das kann man wohl sehen, wie man will, offiziell geht es Khom als Zuständige für Europa aber darum, „die wirtschaftlichen und internationalen Kontakte zu pflegen“.
