Slowenischer Botschafter kommt zur Opernredoute

Seitenhieb auf Mario Kunasek

Wie ihr Büro der „Krone“ bestätigt, lädt sie am Samstag einen besonderen Ehrengast zur Grazer Opernredoute ein: den slowenischen Botschafter Marko Štucin. Ein Seitenhieb auf Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ)? Das kann man wohl sehen, wie man will, offiziell geht es Khom als Zuständige für Europa aber darum, „die wirtschaftlichen und internationalen Kontakte zu pflegen“.