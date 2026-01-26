Kindheitstraum, Punktejagd und Reisestress

Vier Spiele in sieben Tagen in zwei Ländern in zwei Bewerben. Der Terminplan von Wiens Basketballern ist in dieser Woche besonders eng. Nicht nur, dass es in beiden Ligen um wichtige Punkte geht, erfüllt sich für Petar Stazic auch noch ein Kindheitstraum.
„Wenn mir das jemand gesagt hätte, als ich als Sechsjähriger hier zuschauen war, dass wir einmal mit BC Vienna in der Adriatic League hier Basketball spielen werden“, erfüllt sich für Petar Stazic mit dem Gastspiel seiner Basketballer bei Roter Stern Belgrad am Montag ein Kindheitstraum.
Gemeinsam mit Bruder Stjepan und dem Großvater besuchte der heutige BC-Vorstand unzählige Spiele: „Fußball, Basketball, ganz egal, wir waren als Kinder einfach überall dabei.“
Während Petar mit seiner Familie als Vorhut bereits am Freitag in die alte Heimat reiste, stiegen die Spieler und Betreuer rund um Headcoach Mike Coffin gestern Vormittag in Wien in den Flieger, absolvierten am Nachmittag bereits eine Trainingseinheit in Belgrad.
Vier Spiele in sieben Tagen in zwei Ligen
Am Montag (19 Uhr) startet dort das Adriatic-League-Spiel gegen Roter Stern, Dienstag geht es zurück nach Wien. Wo zuerst am Mittwoch (16) St. Pölten in der heimischen Superliga gastiert: „Wir brauchen die Punkte, um die Top 6 fixieren zu können.“ Gleich am Donnerstag (20.30) bittet man KK Bosna aus Sarajevo zum Tanz in der Adriatic League, bevor man am Sonntag (17.30) in der Superliga in Gmunden gastiert. Vier Spiele in sieben Tagen: „Es ist eng und anstrengend, aber wir jammern nicht.“
