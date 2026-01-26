Kindheitstraum, Punktejagd und Reisestress

Vier Spiele in sieben Tagen in zwei Ligen

Am Montag (19 Uhr) startet dort das Adriatic-League-Spiel gegen Roter Stern, Dienstag geht es zurück nach Wien. Wo zuerst am Mittwoch (16) St. Pölten in der heimischen Superliga gastiert: „Wir brauchen die Punkte, um die Top 6 fixieren zu können.“ Gleich am Donnerstag (20.30) bittet man KK Bosna aus Sarajevo zum Tanz in der Adriatic League, bevor man am Sonntag (17.30) in der Superliga in Gmunden gastiert. Vier Spiele in sieben Tagen: „Es ist eng und anstrengend, aber wir jammern nicht.“