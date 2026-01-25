Vorteilswelt
Lokalstreit Ausreißer

Renntage in Kitz verliefen zum Großteil friedlich

Tirol
25.01.2026 16:57
Die drei Renntage in der Gamsstadt verliefen überaus friedlich. Es war ein gelungenes Sportfest.
Porträt von Manuel Schwaiger
Von Manuel Schwaiger

Die Blaulichtorganisationen, der Veranstalter und die ÖBB zeigen sich mehr als zufrieden mit dem Rennwochenende in Kitzbühel. Die Attacke mit einem Glas in einem Lokal war der einzige nennenswerte Ausreißer.

Mit dem Sieg von Manuel Feller beim Slalom fand das Sportwochenende in Kitzbühel einen mehr als gelungenen Abschluss. Seitens der Veranstalter wird einmal mehr mit ausverkauften Renntagen bilanziert. Zum Super-G am Freitag und zum Slalom strömten jeweils 21.000 Fans, zur Abfahrt am Samstag 45.000 Zuschauer.

Die meisten Einsätze entfielen auf Sturzverletzungen und Wundversorgungen. Nur wenige hatten mit Alkohol zu tun.

Rotkreuz-Sprecher Hermann Mitterer

52.000 Skifans kamen mit Öffis
Seitens der ÖBB als Mobilitätspartner wird von 52.000 Skifans gesprochen, die an den drei Tagen das kostenlose Bahnangebot nutzten. „In den Spitzenzeiten waren die Züge im 7,5-Minuten-Takt unterwegs“, wird vorgerechnet. Mehr als 400 Zughalte an der Station Kitzbühel-Hahnenkamm wurden gezählt.

„Wenn Zehntausende Fans gleichzeitig unterwegs sind, muss die Schiene funktionieren, und genau das hat sie auch heuer wieder getan“, freut sich ÖBB-Projektleiter Markus Moser.

160 Sanitäter und sechs Notärzte vor Ort
Hermann Mitterer, der Sprecher des Roten Kreuzes in Kitzbühel, rechnet vor, dass „wir mit 160 Sanitätern und sechs Notärzten vor Ort waren. Bis Sonntag um 13.30 Uhr gab es 107 Versorgungen und 44 Abtransporte. Die meisten Einsätze entfielen auf Sturzverletzungen und Wundversorgungen. Nur wenige hatten mit Alkohol zu tun. Angesichts dieser Menschenmassen war es ein ruhiges Wochenende.“

Attacke mit Glas im Lokal einziger Ausreißer
Apropos Alkohol: Den einzigen nennenswerten „Ausreißer“, den die Polizei meldete, war ein Streit zwischen zwei Lokalgästen. In der Nacht auf Sonntag verletzte ein stark alkoholisierter und unter Drogeneinfluss stehender Italiener (26) einen anderen Gast mit einem Glas am Kopf. Bei der Festnahme verletzte er einen Beamten an der Hand. Es setzte eine Anzeige auf freiem Fuß.

Ansonsten spricht auch Polizeipressesprecher Stefan Eder von „einem ruhigen Rennwochenende“. Die Exekutive war mit 550 Beamten im Einsatz.

