Renntage in Kitz verliefen zum Großteil friedlich

160 Sanitäter und sechs Notärzte vor Ort

Hermann Mitterer, der Sprecher des Roten Kreuzes in Kitzbühel, rechnet vor, dass „wir mit 160 Sanitätern und sechs Notärzten vor Ort waren. Bis Sonntag um 13.30 Uhr gab es 107 Versorgungen und 44 Abtransporte. Die meisten Einsätze entfielen auf Sturzverletzungen und Wundversorgungen. Nur wenige hatten mit Alkohol zu tun. Angesichts dieser Menschenmassen war es ein ruhiges Wochenende.“