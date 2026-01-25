Renntage in Kitz verliefen zum Großteil friedlich

Die Blaulichtorganisationen, der Veranstalter und die ÖBB zeigen sich mehr als zufrieden mit dem Rennwochenende in Kitzbühel. Die Attacke mit einem Glas in einem Lokal war der einzige nennenswerte Ausreißer.
Mit dem Sieg von Manuel Feller beim Slalom fand das Sportwochenende in Kitzbühel einen mehr als gelungenen Abschluss. Seitens der Veranstalter wird einmal mehr mit ausverkauften Renntagen bilanziert. Zum Super-G am Freitag und zum Slalom strömten jeweils 21.000 Fans, zur Abfahrt am Samstag 45.000 Zuschauer.
Die meisten Einsätze entfielen auf Sturzverletzungen und Wundversorgungen. Nur wenige hatten mit Alkohol zu tun.
Rotkreuz-Sprecher Hermann Mitterer
52.000 Skifans kamen mit Öffis
Seitens der ÖBB als Mobilitätspartner wird von 52.000 Skifans gesprochen, die an den drei Tagen das kostenlose Bahnangebot nutzten. „In den Spitzenzeiten waren die Züge im 7,5-Minuten-Takt unterwegs“, wird vorgerechnet. Mehr als 400 Zughalte an der Station Kitzbühel-Hahnenkamm wurden gezählt.
„Wenn Zehntausende Fans gleichzeitig unterwegs sind, muss die Schiene funktionieren, und genau das hat sie auch heuer wieder getan“, freut sich ÖBB-Projektleiter Markus Moser.
160 Sanitäter und sechs Notärzte vor Ort
Hermann Mitterer, der Sprecher des Roten Kreuzes in Kitzbühel, rechnet vor, dass „wir mit 160 Sanitätern und sechs Notärzten vor Ort waren. Bis Sonntag um 13.30 Uhr gab es 107 Versorgungen und 44 Abtransporte. Die meisten Einsätze entfielen auf Sturzverletzungen und Wundversorgungen. Nur wenige hatten mit Alkohol zu tun. Angesichts dieser Menschenmassen war es ein ruhiges Wochenende.“
Attacke mit Glas im Lokal einziger Ausreißer
Apropos Alkohol: Den einzigen nennenswerten „Ausreißer“, den die Polizei meldete, war ein Streit zwischen zwei Lokalgästen. In der Nacht auf Sonntag verletzte ein stark alkoholisierter und unter Drogeneinfluss stehender Italiener (26) einen anderen Gast mit einem Glas am Kopf. Bei der Festnahme verletzte er einen Beamten an der Hand. Es setzte eine Anzeige auf freiem Fuß.
Ansonsten spricht auch Polizeipressesprecher Stefan Eder von „einem ruhigen Rennwochenende“. Die Exekutive war mit 550 Beamten im Einsatz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.