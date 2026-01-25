Dzeko trifft beim Debüt für Schalke 04

Glasner nun schon elf Pflichtspiele ohne Sieg
1:3 gegen Chelsea
Mit Star-Neuzugang Edin Dzeko hat sich Schalke in der 2. deutschen Liga trotz eines Zwei-Tore-Rückstands noch einen Punkt gegen den 1. FC Kaiserslautern erkämpft.
Der 39-jährige Dzeko traf nach seiner Einwechslung in der 87. Minute zum Anschluss, ehe Kenan Karaman für den 2:2-Endstand sorgte (90.).
Das vom Österreicher Miron Muslic gecoachte Schalke bleibt damit Tabellenführer, wartet aber auch nach dem zweiten Ligaspiel des Jahres auf den ersten Sieg in diesem Jahr.
