Zweite deutsche Liga

Dzeko trifft beim Debüt für Schalke 04

Fußball International
25.01.2026 16:23
Edin Dzeko
Edin Dzeko(Bild: AP/Petros Karadjias)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit Star-Neuzugang Edin Dzeko hat sich Schalke in der 2. deutschen Liga trotz eines Zwei-Tore-Rückstands noch einen Punkt gegen den 1. FC Kaiserslautern erkämpft.

Der 39-jährige Dzeko traf nach seiner Einwechslung in der 87. Minute zum Anschluss, ehe Kenan Karaman für den 2:2-Endstand sorgte (90.).

Das vom Österreicher Miron Muslic gecoachte Schalke bleibt damit Tabellenführer, wartet aber auch nach dem zweiten Ligaspiel des Jahres auf den ersten Sieg in diesem Jahr.

