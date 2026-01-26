Bilder von Sigrid Koller berühren Herz und Seele

Kunst ist für mich nicht Dekoration, sondern ein Weg, Ruhe und Klarheit zu schaffen“, sagt Sigrid Koller leise, während wir in ihrem Waldatelier in St. Pölten stehen. Die tief beseelte Künstlerin arbeitet hier allein, in aller Stille, umgeben von Marmormehl, Kreiden, Sand und Asche – ihren Materialien, die sie zu einzigartigen Bildern formt. „Ich liebe es, wenn ein Bild in einem Moment des Einklangs zu sich selbst findet“, erzählt sie. „Dann lege ich alle Werkzeuge aus der Hand und lasse es einfach sein. Diese Ruhe, diese Reduktion auf das Wesentliche, ist das, was ich vermitteln möchte.“