Zlatan und Co. glänzten bei Hummerparty im Kitzhof

Wenn sich Kulinarik, Eleganz und Partystimmung vereinen, ist es wieder Zeit für eines der exklusivsten Events am Hahnenkamm-Rennwochenende: die Hummerparty im Hotel Kitzhof. Jahr für Jahr zieht die Veranstaltung Genießer, Persönlichkeiten aus Sport und Gesellschaft sowie internationale Gäste an. Einer der Stars heuer: der große Zlatan Ibrahimović.
Am Samstagabend verwandelte sich die Kitz Lounge – die Lobby des Hotels – wieder in eine Party-Location mit internationalem Flair. In glamourösem Ambiente feierten die Gäste ausgelassen. „Die Hummerparty ist für uns jedes Jahr ein ganz besonderer Anlass. Unsere Gäste feiern die Nacht mit so viel Freude, dass es für mein Team und mich ein echtes Highlight ist“, sagt Johannes Mitterer, Geschäftsführender Direktor im Hotel Kitzhof.
Kulinarische Highlights und Champagner
Mit einer limitierten Anzahl von nur 350 Tickets bleibe das Event bewusst exklusiv. Die Gäste durften sich auf ein Flying Buffet mit kreativen Hummerkreationen und weiteren kulinarischen Highlights freuen, begleitet von Champagner und erlesenen Getränken. Für ausgelassene Stimmung auf der Tanzfläche sorgten DJ Chris Deluxe sowie Saxofonist Konstantin Maria.
Auch heuer zog die Hummerparty wieder zahlreiche prominente Gäste – unter anderem aus Sport und Wirtschaft – in ihren Bann, wie zum Beispiel Ex-Fußball-Star Zlatan Ibrahimović, ÖTV-Präsident Martin Ohneberg, A1 Deputy CEO Thomas Arnoldner, Torwartlegende Michael Konsel, Top-Influencerin Annika Gassner und Sybille Beckenbauer.
Wir sind stolz darauf, dass unsere Ski-Asse und langjährigen Gäste die besondere Atmosphäre unseres Hauses schätzen.
Johannes Mitterer, Geschäftsführender Direktor im Hotel Kitzhof
Das Hotel Kitzhof gilt auch am Hahnenkamm-Rennwochenende seit vielen Jahren als geschätzte Adresse – sowohl für Gäste aus aller Welt als auch für den Österreichischen Skiverband.
„Wir sind stolz darauf, dass unsere Ski-Asse und langjährigen Gäste die besondere Atmosphäre unseres Hauses schätzen. Das gemeinsame Mitfiebern rund um das Hahnenkammrennen gehört für uns einfach dazu“, betont Mitterer, der im Laufe des Abends auch die Skilegende Hannes Reichelt sowie aktuellen ÖSV-Athleten Daniel Hemetsberger begrüßen durfte.
