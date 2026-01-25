Zlatan und Co. glänzten bei Hummerparty im Kitzhof

Am Samstagabend verwandelte sich die Kitz Lounge – die Lobby des Hotels – wieder in eine Party-Location mit internationalem Flair. In glamourösem Ambiente feierten die Gäste ausgelassen. „Die Hummerparty ist für uns jedes Jahr ein ganz besonderer Anlass. Unsere Gäste feiern die Nacht mit so viel Freude, dass es für mein Team und mich ein echtes Highlight ist“, sagt Johannes Mitterer, Geschäftsführender Direktor im Hotel Kitzhof.