Genuss traf Glamour

Zlatan und Co. glänzten bei Hummerparty im Kitzhof

Tirol
25.01.2026 14:31
Kitzhof-GF Johannes Mitterer (li.) mit Zlatan Ibrahimović und dessen Partnerin Helena Seger.
Kitzhof-GF Johannes Mitterer (li.) mit Zlatan Ibrahimović und dessen Partnerin Helena Seger.(Bild: Hotel Kitzhof)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Wenn sich Kulinarik, Eleganz und Partystimmung vereinen, ist es wieder Zeit für eines der exklusivsten Events am Hahnenkamm-Rennwochenende: die Hummerparty im Hotel Kitzhof. Jahr für Jahr zieht die Veranstaltung Genießer, Persönlichkeiten aus Sport und Gesellschaft sowie internationale Gäste an. Einer der Stars heuer: der große Zlatan Ibrahimović.

0 Kommentare

Am Samstagabend verwandelte sich die Kitz Lounge – die Lobby des Hotels – wieder in eine Party-Location mit internationalem Flair. In glamourösem Ambiente feierten die Gäste ausgelassen. „Die Hummerparty ist für uns jedes Jahr ein ganz besonderer Anlass. Unsere Gäste feiern die Nacht mit so viel Freude, dass es für mein Team und mich ein echtes Highlight ist“, sagt Johannes Mitterer, Geschäftsführender Direktor im Hotel Kitzhof.

Sybille Beckenbauer mit Kitzhof-Eigentümerin Ursula Schelle-Müller.
Sybille Beckenbauer mit Kitzhof-Eigentümerin Ursula Schelle-Müller.(Bild: Hotel Kitzhof)

Kulinarische Highlights und Champagner
Mit einer limitierten Anzahl von nur 350 Tickets bleibe das Event bewusst exklusiv. Die Gäste durften sich auf ein Flying Buffet mit kreativen Hummerkreationen und weiteren kulinarischen Highlights freuen, begleitet von Champagner und erlesenen Getränken. Für ausgelassene Stimmung auf der Tanzfläche sorgten DJ Chris Deluxe sowie Saxofonist Konstantin Maria.

ÖSV-Ski-Ass Daniel Hemetsberger mit Frau Isabella.
ÖSV-Ski-Ass Daniel Hemetsberger mit Frau Isabella.(Bild: Hotel Kitzhof)
Kitzhof Marketing Manager Anna Thanner, Kitzhof-GF Johannes Mitterer und Influencerin Annika ...
Kitzhof Marketing Manager Anna Thanner, Kitzhof-GF Johannes Mitterer und Influencerin Annika Gassner.(Bild: Hotel Kitzhof)
ÖTV-Präsident Martin Ohneberg mit Gattin und A1 Deputy CEO Thomas Arnoldner.
ÖTV-Präsident Martin Ohneberg mit Gattin und A1 Deputy CEO Thomas Arnoldner.(Bild: Hotel Kitzhof)
Johannes Mitterer, Ex-Nationaltormann Michael Konsel, Christian Wörister (Vorstand Kitz Ski) und ...
Johannes Mitterer, Ex-Nationaltormann Michael Konsel, Christian Wörister (Vorstand Kitz Ski) und Mathias Wallner (FC Kitzbühel).(Bild: Hotel Kitzhof)
Mitterer mit ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher.
Mitterer mit ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher.(Bild: Hotel Kitzhof)

Auch heuer zog die Hummerparty wieder zahlreiche prominente Gäste – unter anderem aus Sport und Wirtschaft – in ihren Bann, wie zum Beispiel Ex-Fußball-Star Zlatan Ibrahimović, ÖTV-Präsident Martin Ohneberg, A1 Deputy CEO Thomas Arnoldner, Torwartlegende Michael Konsel, Top-Influencerin Annika Gassner und Sybille Beckenbauer.

Zitat Icon

Wir sind stolz darauf, dass unsere Ski-Asse und langjährigen Gäste die besondere Atmosphäre unseres Hauses schätzen.

Johannes Mitterer, Geschäftsführender Direktor im Hotel Kitzhof

Das Hotel Kitzhof gilt auch am Hahnenkamm-Rennwochenende seit vielen Jahren als geschätzte Adresse – sowohl für Gäste aus aller Welt als auch für den Österreichischen Skiverband.

„Wir sind stolz darauf, dass unsere Ski-Asse und langjährigen Gäste die besondere Atmosphäre unseres Hauses schätzen. Das gemeinsame Mitfiebern rund um das Hahnenkammrennen gehört für uns einfach dazu“, betont Mitterer, der im Laufe des Abends auch die Skilegende Hannes Reichelt sowie aktuellen ÖSV-Athleten Daniel Hemetsberger begrüßen durfte.

Tirol

