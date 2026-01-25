Gesundheitsrisiko: Was im „Bio-Becher“ lauert

Auf dem Weg in die Arbeit beim Lieblingscafé ums Eck, dem Bäcker oder der Tankstelle schnell einen Kaffee „to go“ zu ordern, gehört für viele Menschen in Österreich zum täglichen Ritual. Die Folgen für die Umwelt sind verheerend: Laut Umweltministerium werden hierzulande alljährlich etwa 600 Millionen Einwegbecher (jeweils etwa 300 Millionen für Kalt- und Warmgetränke) verbraucht.