Gefahr „to go“

Gesundheitsrisiko: Was im „Bio-Becher“ lauert

Wissen
25.01.2026 16:01
Laut Umweltministerium werden hierzulande alljährlich etwa 600 Millionen Einwegbecher ...
Laut Umweltministerium werden hierzulande alljährlich etwa 600 Millionen Einwegbecher verbraucht.(Bild: Farknot Architect - stock.adobe.)
Porträt von Sebastian Räuchle
Von Sebastian Räuchle

Dass Einwegbecher schlecht für die Umwelt und damit mittel- bis langfristig auch den Menschen sind, ist bekannt. Doch auch der Konsum von Kaffee und Co. aus vermeintlich ökologischen Bechern birgt bereits unmittelbare gesundheitliche Risiken für unseren Organismus, wie eine aktuelle Untersuchung zeigt.

Auf dem Weg in die Arbeit beim Lieblingscafé ums Eck, dem Bäcker oder der Tankstelle schnell einen Kaffee „to go“ zu ordern, gehört für viele Menschen in Österreich zum täglichen Ritual. Die Folgen für die Umwelt sind verheerend: Laut Umweltministerium werden hierzulande alljährlich etwa 600 Millionen Einwegbecher (jeweils etwa 300 Millionen für Kalt- und Warmgetränke) verbraucht.

