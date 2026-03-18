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Unangenehmer Gegner

Titelverteidiger PSG ist „immer unberechenbar“!

Champions League
18.03.2026 12:51
PSG-Coach Luis Enrique
PSG-Coach Luis Enrique(Bild: AFP/JULIEN DE ROSA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Weiter von der Titelverteidigung träumen darf in der Champions League Paris St. Germain! Das Gesamt-8:2 gegen Chelsea war ein beeindruckendes Zeichen ...

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„Wir haben erneut gezeigt, dass wir wirklich eine Mannschaft sind, die auf unterschiedliche Weise spielen kann und für unsere Gegner immer unberechenbar ist. Ich bin stolz, denn mit einem solchen Ergebnis rechnet man nicht“, bilanzierte PSG-Coach Luis Enrique.

Auf ein Heim-5:2 folgte ein Auswärts-3:0. „Die zwei schnellen Tore waren der Schlüssel für den Sieg.“ Khvicha Kvaratskhelia (6.), Bradley Barcola (15.) und Senny Mayulu (62.) sorgten für klare Verhältnisse.

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„Das ist das Niveau, das wir erreichen müssen!“
„In beiden Spielen waren sie eiskalt, mit Schüssen von außerhalb des Strafraums. Das ist das Niveau, das wir erreichen müssen“, sagte Chelsea-Coach Liam Rosenior.

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