Leider nein – weiterhin kaum Neuschnee in Sicht

Zwar sind Tiefs und Störungen ab dem Wochenende in Tirol im Anmarsch, doch sie bringen fast keinen Neuschnee mit sich. An der prekären Schneesituation in den Bergen ändert sich nichts, die Lawinenlage beruhigt sich etwas, bleibt aber vorerst dennoch heimtückisch.
Kalt in der Nacht, mild untertags: Das bisschen Schnee in Tirol schmilzt weiter dahin. Die Hoffnung, dass die prognostizierten Störungen ab dem Wochenende einen Wetterumschwung mit ergiebigen Schneefällen brächten, scheint gestorben.
Anzuckern in Osttirol
„Am Samstag ziehen in Nordtirol zunächst Wolken durch, am Nachmittag lockert es vor allem im Oberland auf“, prognostiziert Meteorologe Steffen Dietz vom Wetterdienst UBIMET. In Osttirol dürfte es zumindest ein wenig anzuckern.
Heimtückische Bereiche bleiben bestehen. Problematisch sind vor allem Triebschneehänge und windberuhigte Mulden.
Christoph Mitterer, Prognostiker Lawinenwarndienst Tirol
Bild: Lawinenwarndienst Tirol
Am Sonntag wird es in Nordtirol meist bewölkt sein und überwiegend trocken bleiben, am Arlberg könnten sich ein paar Flocken ausgehen. Dafür sind südlich des Alpenhauptkamms neuerlich in hohen Lagen ein paar Zentimeter Schnee drin.
Mehrere Tiefs, aber kaum Schnee
Auf einen trockenen, zeitweise sonnigen Montag folgen mehrere Tiefs. Die haben laut Dietz aber kaum Schnee im Gepäck. Insgesamt seien die Prognosen jedoch etwas unsicher.
Lawinenwarnstufe 2
Die Lawinensituation beruhigt sich laut Christoph Mitterer vom Tiroler Lawinenwarndienst etwas. Heimtückische Stellen würden allerdings weiter bestehen bleiben. „Problematisch sind vor allem Triebschneehänge und windberuhigte Mulden“, warnt der Experte. Trotz Gefahrenstufe zwei – geringe Gefahr – heißt es nach wie vor Vorsicht walten zu lassen.
