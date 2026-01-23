Wenn das Licht der Stadt zum Dorn im Auge wird

Leuchtende Neubauten und blinkende Botschaften

In ihrer Nachbarschaft gebe es vermehrt Beschwerden, dass etwa bei Neubauprojekten Laubengänge mit bis zu 20 Leuchten pro Etage errichtet werden oder Werbetafeln ihre blinkenden Botschaften über die Autobahn hinweg in die Schlafzimmer tragen. Neben mehr Bewusstseinsbildung wünscht sie sich eine Anpassung der gesetzlichen Bestimmungen nach oberösterreichischem Vorbild. Opfer von Lichtbelastung hätten damit mehr Handhabe als auf dem oft kostspieligen und riskanten Zivilrechtsweg. Die ÖNORM-Vorgaben griffen etwa im Fall von Leuchtreklamen zu kurz.