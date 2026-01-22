Rutte hatte wohl „noch ein paar Tricks auf Lager“

Schutz vor China und Russland

Details über die vorläufige Einigung zu Grönland und der Arktis wurden zunächst nicht bekannt. Teil der Vereinbarung soll eine Neuverhandlung des Grönlandsvertrags zwischen den USA und Dänemark aus dem Jahr 1951 sein. Weitere Inhalte sollen ein stärkeres Engagement der europäischen NATO-Staaten im arktischen Raum und ein Mitspracherecht der Vereinigten Staaten bei Investitionsvorhaben aus anderen Ländern in Grönland sein. Theoretisch könnten die USA die Souveränität über bestimmte Gebiete der Insel bekommen, um dort Militärstützpunkte einrichten zu können. „Die Verhandlungen zwischen Dänemark, Grönland und den Vereinigten Staaten werden fortgesetzt – mit dem Ziel sicherzustellen, dass Russland und China in Grönland niemals Fuß fassen, weder wirtschaftlich noch militärisch“, teilte die NATO mit.