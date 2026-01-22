Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Grönland-Abkommen

Rutte hatte wohl „noch ein paar Tricks auf Lager“

Außenpolitik
22.01.2026 17:43
NATO-Generalsekretär Mark Rutte wird als Notretter des transatlantischen Verhältnisses ...
NATO-Generalsekretär Mark Rutte wird als Notretter des transatlantischen Verhältnisses dargestellt.(Bild: AP/Markus Schreiber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach dem Rückzieher von US-Präsident Donald Trump im Grönland-Streit steht NATO-Generalsekretär Mark Rutte als Notretter des Verhältnisses da. Vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos äußerte er sich noch sehr zurückhaltend zu den US-Übernahmeplänen der Insel. Es sei ihm „unmöglich“, öffentliche Konflikte zwischen Mitgliedstaaten zu kommentieren, sagte er.

0 Kommentare

Doch er arbeite „hinter den Kulissen an dieser Angelegenheit“, versicherte Rutte nun. Nur so könne er dabei helfen, die Situation zu entschärfen. Am Mittwochabend hatte Trump zugesichert, keine Gewalt im Streit um Grönland anzuwenden, und die angedrohten Zölle gegen acht europäische Länder wieder abgeblasen. Der NATO-Generalsekretär habe wohl „noch ein paar Tricks auf Lager“ gehabt, kommentierte ein NATO-Diplomat.

Tatsächlich ist nicht klar, ob es wirklich Rutte war, der den US-Präsidenten davon überzeugte, von seinen Maximalforderungen und Drohungen gegen die transatlantischen Verbündeten abzulassen. Ebenso entscheidend könnte etwa gewesen sein, dass das Vorhaben auch unter den „normalen Konservativen“ im US-Kongress nicht populär war. Als weitere mögliche Gründe werden derzeit die negativen Reaktionen an den Börsen auf Trumps Plan und die Aussicht auf steigende Preise aufgrund eines Handelsstreits mit der EU ins Spiel gebracht.

Drohung als Verhandlungstaktik?
Bei den Drohungen könnte es sich zudem um eine der Verhandlungstaktiken des US-Präsidenten handeln. Die Vereinbarung mit Rutte würde den USA „alles, was wir wollten“ bringen, sagte Trump bereits. Der NATO-Generalsekretär vermeidet jegliche öffentliche Kritik am US-Präsidenten, stattdessen hofiert er ihn und lobt ihn überschwänglich für seine Errungenschaften.

Lesen Sie auch:
Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio wichen offenbar vom strikten Kurs des ...
Laut Insider:
Grönland-Frage führte im Weißen Haus zu Streit
22.01.2026
Keine Zölle gegen EU
Trump: „Rahmenabkommen“ zu Grönland erzielt
21.01.2026
Verwechslung in Davos
Trump will ohne Gewalt zu „einem Brocken Eis“
21.01.2026

Schutz vor China und Russland
Details über die vorläufige Einigung zu Grönland und der Arktis wurden zunächst nicht bekannt. Teil der Vereinbarung soll eine Neuverhandlung des Grönlandsvertrags zwischen den USA und Dänemark aus dem Jahr 1951 sein. Weitere Inhalte sollen ein stärkeres Engagement der europäischen NATO-Staaten im arktischen Raum und ein Mitspracherecht der Vereinigten Staaten bei Investitionsvorhaben aus anderen Ländern in Grönland sein. Theoretisch könnten die USA die Souveränität über bestimmte Gebiete der Insel bekommen, um dort Militärstützpunkte einrichten zu können. „Die Verhandlungen zwischen Dänemark, Grönland und den Vereinigten Staaten werden fortgesetzt – mit dem Ziel sicherzustellen, dass Russland und China in Grönland niemals Fuß fassen, weder wirtschaftlich noch militärisch“, teilte die NATO mit.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
137.463 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
121.968 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
119.170 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Mehr Außenpolitik
Krone Plus Logo
Kammerchef in Kritik
Die Benko-Deals von „Schlossherr“ Walter Ruck
Grönland-Abkommen
Rutte hatte wohl „noch ein paar Tricks auf Lager“
„Sell America“-Trend
Grönland-Zoff: Europa zieht Milliarden aus USA ab
„Noch Weg vor uns“
Trump und Selenskyj sprachen über Flugabwehr
Kritik auch an Trump
Selenskyj greift in seiner Rede Europa scharf an
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf