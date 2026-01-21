Spätes Glück für die Dauergäste im Tierheim

Aber zum Glück auch keine absolute Ausnahme. Auch Mischlingshund „Toby“ hat endlich ein neues Zuhause gefunden. Er war einst ausgesetzt worden und schwer traumatisiert. „Oft wissen wir nichts über die Vergangenheit und die Fehler, die an ihnen begangen wurden“, so Specht. Neben viel Liebe wurde vor allem mit viel Fachwissen das gutgemacht, was andere der Hundeseele zugefügt haben. „Es dauerte, bis er sein Verhalten änderte“, aber jetzt hat ,Toby’ seinen absoluten Traumplatz bei einem ehrenamtlichen Spaziergänger gefunden“, so Specht.