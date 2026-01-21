Doppeltes Pech für Rapid! M‘Buyi & Schaub verletzt

Doppelte Hiobsbotschaft für den SK Rapid! Mit Claudy M‘Buyi und Louis Schaub haben sich gleich zwei Offensiv-Akteure unmittelbar vor dem Start der zweiten Saisonhälfte ernste Verletzungen zugezogen und werden den Hütteldorfern für mehrere Monate fehlen.
„Louis Schaub erlitt bei der letzten Einheit im Trainingslager in Benidorm einen Seitenbandriss im Knie, wie eine MR-Untersuchung in Wien Anfang der Woche leider bestätigte. Bei Claudy Mbuyi, der am Sonntag 45 Minuten beim Testspiel gegen Györ im Einsatz war, wurde ebenfalls nach einem MR die Diagnose einer Meniskusverletzung bestätigt“, teilte Rapid am Mittwoch in einer Presseaussendung mit.
Katzer muss reagieren
Beide Spieler werden sich einem operativen Eingriff unterziehen müssen und eine Lücke in der Offensive der Wiener hinterlassen. Für Grün-Weiß kommt die Nachricht zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt, endet das Winter-Transferfenster doch bereits am 6. Februar. Sportdirektor Markus Katzer stehen wohl noch einige Stunden am Telefon bevor, ehe die Bundesliga-Saison in zweieinhalb Wochen in die zweite Hälfte startet ...
