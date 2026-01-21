Doppeltes Pech für Rapid! M‘Buyi & Schaub verletzt

Katzer muss reagieren

Beide Spieler werden sich einem operativen Eingriff unterziehen müssen und eine Lücke in der Offensive der Wiener hinterlassen. Für Grün-Weiß kommt die Nachricht zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt, endet das Winter-Transferfenster doch bereits am 6. Februar. Sportdirektor Markus Katzer stehen wohl noch einige Stunden am Telefon bevor, ehe die Bundesliga-Saison in zweieinhalb Wochen in die zweite Hälfte startet ...