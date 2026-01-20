Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gemeiner Betrug

Falsche „Krebsärzte“ fordern viel Geld von Älteren

Niederösterreich
20.01.2026 09:00
(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Lukas Lusetzky
Von Mark Perry und Lukas Lusetzky

Mit einer miesen Betrugsmasche versuchen „Mediziner“ derzeit in Niederösterreich, älteren Menschen deren Geld und Gold herauszulocken. Nur durch Finanzierung eines teuren Medikaments könne lieben Angehörigen das Leben gerettet werden.

0 Kommentare

Ungeniert stellen sich die fiesen Kriminellen als Ärzte des Universitätsklinikums St. Pölten, aber auch als Wiener Toponkologen vor. Zuletzt klingelte es bei einer 90-jährigen Frau aus dem Mostviertel. Seinen Namen nannte der angebliche Mediziner nicht, wohl aber tischte er eine erschütternde Geschichte auf. „Wir haben bei ihrer Schwiegertochter im Rahmen einer Routineuntersuchung eine schwere Krebserkrankung festgestellt“, log der Betrüger am anderen Ende der Leitung.

120.000 Euro via Telefon
Es gebe aber Hoffnung – allerdings nur mit einer speziellen medikamentösen Behandlung. Kostenpunkt: rund 120.000 Euro. Das Geld werde dringend benötigt. Um zusätzlichen Druck aufzubauen, behauptete der Anrufer, der Sohn der Frau sei bereits unterwegs, um bei Freunden und Verwandten Geld aufzutreiben. Gleichzeitig wollte er wissen, ob die Pensionistin Geld oder Gold zu Hause habe. Prompt war die Frau bereit, 10.000 Euro sowie Schmuckstücke beizusteuern.

Hilfswerk-Mitarbeitern stoppte den Betrug
Gerade noch rechtzeitig kam es zu einem glücklichen Zufall: Mitarbeiterinnen des Hilfswerks trafen im Haus ein. Daraufhin beendete der Anrufer abrupt das Gespräch. Die 24-Stunden-Betreuerin hatte in einem anderen Raum vom Telefonat nichts mitbekommen. Nachdem die alte Dame den Inhalt des Anrufs geschildert hatte, verständigte eine Mitarbeiterin sofort die Polizeiinspektion Amstetten.

Nach ähnlich gelagerten Betrugsversuchen im weiten Land warnt die Exekutive nun eindringlich, keine Auskünfte über Geld oder Wertsachen zu geben und umgehend den Notruf zu wählen. Appell an Angehörige: Besonders ältere Familienmitglieder sensibilisieren – denn die Betrüger setzen gezielt auf Angst, Mitleid und Zeitdruck.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
180.073 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
154.782 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
136.081 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf