Falsche „Krebsärzte“ fordern viel Geld von Älteren

Ungeniert stellen sich die fiesen Kriminellen als Ärzte des Universitätsklinikums St. Pölten, aber auch als Wiener Toponkologen vor. Zuletzt klingelte es bei einer 90-jährigen Frau aus dem Mostviertel. Seinen Namen nannte der angebliche Mediziner nicht, wohl aber tischte er eine erschütternde Geschichte auf. „Wir haben bei ihrer Schwiegertochter im Rahmen einer Routineuntersuchung eine schwere Krebserkrankung festgestellt“, log der Betrüger am anderen Ende der Leitung.