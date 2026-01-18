Vorteilswelt
Comeback steht bevor

Federica Brignone bereits am Kronplatz am Start?

Ski Alpin
18.01.2026 17:09
Federica Brignone steht unmittelbar vor ihrem Comeback.
Federica Brignone steht unmittelbar vor ihrem Comeback.
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Weltcup-Titelverteidigerin Federica Brignone könnte am Dienstag im Riesentorlauf am Kronplatz in Südtirol ihr Comeback nach zehnmonatiger Verletzungspause geben. Die RTL-Weltmeisterin will laut Angaben des italienischen Ski-Verbandes am Renntag nach der Hangbefahrung entscheiden, ob sie 292 Tage nach einem doppelten Schien- und Wadenbeinbruch und drei Wochen vor Olympia in ihrer Heimat ins Renngeschehen zurückkehrt.

Brignone hatte sich am 3. April des Vorjahres nach einer höchst erfolgreichen Weltcupsaison bei italienischen Meisterschaften schwer verletzt. Ende November absolvierte sie die ersten Schneeschwünge, seit dem Jahreswechsel ist die dreimalige Olympiamedaillengewinnerin wieder im Stangentraining.

