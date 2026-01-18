Federica Brignone bereits am Kronplatz am Start?

Weltcup-Titelverteidigerin Federica Brignone könnte am Dienstag im Riesentorlauf am Kronplatz in Südtirol ihr Comeback nach zehnmonatiger Verletzungspause geben. Die RTL-Weltmeisterin will laut Angaben des italienischen Ski-Verbandes am Renntag nach der Hangbefahrung entscheiden, ob sie 292 Tage nach einem doppelten Schien- und Wadenbeinbruch und drei Wochen vor Olympia in ihrer Heimat ins Renngeschehen zurückkehrt.