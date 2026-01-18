Soldiers suddenly gone
A bombshell in Greenland: Germans leave
Everything has changed again in Greenland! Contrary to previous statements, the German Armed Forces soldiers have left in a hurry. The order to withdraw is said to have been given this morning.
The only information given was: Return! This is according to a report in the Bild newspaper. All planned appointments apparently had to be canceled in a hurry. On Saturday, it was still said that the German soldiers would stay longer than planned. Then US President Donald Trump announced his tariff hammer against several NATO countries – including Germany.
According to the newspaper, it is unclear why the soldiers were suddenly ordered back. According to the German Ministry of Defense, the Europeans' reconnaissance mission is to examine conditions for joint military exercises. These are intended to strengthen Greenland's security, according to the latest reports.
Little agreement within NATO
Criticism of the mission has also come from Italy. Italian Prime Minister Giorgia Meloni warned against escalation after US President Donald Trump's tariff threats against European countries in the conflict over Greenland. She said it was now necessary to "resume dialogue."
Her foreign minister described the deployment of soldiers as a "joke." Meloni herself is trying to limit the damage. The mission should not be interpreted as "anti-American." The Italian prime minister reported that she had therefore spoken to Trump herself on the phone. "I believe that it is very important to talk to each other at this stage." Meloni is considered one of the European heads of government who has good access to Trump.
The joint European mission was launched after a meeting between the foreign ministers of Denmark, Greenland, and the US in Washington on Wednesday failed.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.