Olympiahalle Innsbruck: Bunte Show mit Wow-Effekt

Lindsey Vonn: Champagner-Jubel geht mächtig schief
Hoppala nach Abfahrt
„Horizons“, die aktuelle Show von Holiday on Ice, hielt Freitagabend in der Olympiahalle in Innsbruck, was sie versprach: Zwei Stunden spektakuläre Show mit traumhaften Kostümen.
Rund 40 Eiskunstläufer zogen das Innsbrucker Publikum am Freitag in ihren Bann. Ständig war am Eis jede Menge los. Auch die stets wechselnden, kunterbunten Kostüme beeindruckten die knapp 3000 Zuseher in der Olympiahalle.
Die „Krone“ hat einige Schnappschüsse der Show:
Auch am morgigen Sonntag findet um 14 Uhr noch eine Show in der Olympiahalle statt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.