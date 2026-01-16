Vorteilswelt
„Kaum ein Unterschied“

Wengen-Rennen sorgt für Kopfschütteln bei Legenden

Ski Alpin
16.01.2026 07:34
Der Super-G in Wengen steht im Fokus.
Der Super-G in Wengen steht im Fokus.(Bild: GEPA pictures)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Kopfschütteln bei zwei Ski-Legenden! Hermann Maier und Bernhard Russi können sich mit dem Super-G in Wengen (12.30 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) nicht wirklich anfreunden.

0 Kommentare

„Im Super-G von Wengen kann man kaum einen Unterschied zur Abfahrt erkennen. Es gibt in dieser schmalen, schlauchartigen Streckenführung gar keine Möglichkeit, um einen abwechslungsreichen Super-G zu setzen“, meint Hermann Maier im Gespräch mit dem „Blick“.

Hermann Maier
Hermann Maier(Bild: Andreas Tröster)

Ähnlich sieht es Bernhard Russi. „Ich könnte verstehen, dass man in Wengen den Super-G als Notlösung ins Programm nehmen würde, wenn an einem anderen Weltcuport ein Rennen ausgefallen ist. Aber dass man hier diese Sparte fix ins Programm aufnimmt, ist in meinen Augen ein schlechter Kompromiss“, findet der Schweizer klare Worte.

Bernhard Russi
Bernhard Russi(Bild: GEPA)

Doch es gibt auch einige Befürworter – wie etwa Marco Schwarz. „Bis zur Fahrt durch den Tunnel ist dieser Super-G nahezu identisch mit der Abfahrt. Und auch danach gibt es nicht so viele Möglichkeiten, etwas komplett anderes zu setzen. Ich finde diesen Super-G dennoch supercool“, betont der ÖSV-Athlet, der am Donnerstag infolge seines in Adelboden eingefangenen Magen-Darm-Virus aus Wengen abreiste.

Gute Chancen für ÖSV-Team
Aufgrund des bisherigen Saisonverlaufs können sich die Österreicher heute gute Chancen ausrechnen, war doch Vincent Kriechmayr in Beaver Creek und Copper Mountain Erster und Zweiter bzw. Raphael Haaser da zweimal Dritter. Dazu gab es den Livigno-Sieg von Schwarz. 

Lesen Sie auch:
Vincent Kriechmayr
Ski-Weltcup im Ticker
Super-G der Herren in Wengen ab 12.30 Uhr LIVE
16.01.2026
Ersatzmann springt ein
Kamerafahrt in Wengen: Zwei Absagen aus Österreich
15.01.2026
Allrounder reist ab
Magen-Darm-Grippe! Schwarz lässt Wengen-Rennen aus
15.01.2026

Cheftrainer Marko Pfeifer setzt auf die technischen Fertigkeiten seiner Schützlinge: „Ein Super-G hat mehr Kurven, mehr Radius drin.“ Daniel Hemetsberger sieht solche Rennen ebenso aussichtsreicher. „Da hilft es, wenn du ein guter Skifahrer bist. Da hat unsere Mannschaft die Kernkompetenz!“

Loading
