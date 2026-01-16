Wengen-Rennen sorgt für Kopfschütteln bei Legenden

Doch es gibt auch einige Befürworter – wie etwa Marco Schwarz. „Bis zur Fahrt durch den Tunnel ist dieser Super-G nahezu identisch mit der Abfahrt. Und auch danach gibt es nicht so viele Möglichkeiten, etwas komplett anderes zu setzen. Ich finde diesen Super-G dennoch supercool“, betont der ÖSV-Athlet, der am Donnerstag infolge seines in Adelboden eingefangenen Magen-Darm-Virus aus Wengen abreiste.