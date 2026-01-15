Mit Jonas Kaufmann führt der gerade Weg zum Ziel

Im Grazer Musikverein stand ein schnörkelloser Liederabend mit Tenor Jonas Kaufmann und Helmut Deutsch am Klavier auf dem Programm. Die beiden zelebrierten Lieder von Robert Schumann und Franz Liszt im Stefaniensaal.
Wenn man den Schnickschnack weglässt, bleibt das Wesentliche über. Jonas Kaufmann, der 56-jährige Startenor, hat diese Erkenntnis wohl verinnerlicht, als er mit Robert Schumanns „Dichterliebe“ auf die Bühne des Grazer Stefaniensaals tritt.
Von expressiver Tobsucht, doppeltem Boden oder böser Ironie handelt der romantische Liederzyklus bei ihm nicht. Statt jede Nuance auszuloten, schreitet der Sänger geradlinig, aber auch sublim durch die kurzen Kunststücke.
Reifer Charakter
Heines „Dichter“ ist bei ihm kein junger, liebeskranker Ritter, sondern ein erfahrener, stoischer Veteran, der Schrammen davongetragen hat. Mancher schwache oder gestauchte Ton ist da mitinbegriffen – Mühen des Wegs, die bei Kaufmann in die Reife des Charakters einfließen.
Wenn dann nach der Pause dank faszinierend jenseitiger Höhen im dritten „Petrarca-Sonett“ von Franz Liszt eine milde Sonne aufgeht, ist von Mühe ohnehin nicht mehr zu reden. Zum einen legt Pianist Helmut Deutsch hier wie das ganze Konzert über große Weisheit in die Tasten. Die Liszt-Zwischenspiele des 80-Jährigen sind klangfarbliche Traumsequenzen, bei Schumann kann seine Begleitung auch einzelne Töne wie den Bass-Schluss von „Aus alten Märchen“ zu tiefschürfenden Bedeutungsträgern machen.
Große Bühnenmomente
Zum anderen nutzt Kaufmann in den längeren, kräftigeren Liszt-Stücken von Hälfte zwei dann doch noch alle Mittel, die er zur Charaktermodellierung beherrscht: Abgründe des Lebens verbildlichen die „Drei Zigeuner“, das Übertreten von Zauber zu Schrecken die „Loreley“. Es sind große Bühnenmomente.
Felix Jurecek
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.