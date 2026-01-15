Vorteilswelt
Liederabend in Graz

Mit Jonas Kaufmann führt der gerade Weg zum Ziel

Steiermark
15.01.2026 18:00
Tenor Jonas Kaufmann und Pianist Helmut Deutsch gastierten im Grazer Stefaniensaal.
Tenor Jonas Kaufmann und Pianist Helmut Deutsch gastierten im Grazer Stefaniensaal.(Bild: Konzerthaus/Andrea Humer)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Im Grazer Musikverein stand ein schnörkelloser Liederabend mit Tenor Jonas Kaufmann und Helmut Deutsch am Klavier auf dem Programm. Die beiden zelebrierten Lieder von Robert Schumann und Franz Liszt im Stefaniensaal.

Wenn man den Schnickschnack weglässt, bleibt das Wesentliche über. Jonas Kaufmann, der 56-jährige Startenor, hat diese Erkenntnis wohl verinnerlicht, als er mit Robert Schumanns „Dichterliebe“ auf die Bühne des Grazer Stefaniensaals tritt.

Von expressiver Tobsucht, doppeltem Boden oder böser Ironie handelt der romantische Liederzyklus bei ihm nicht. Statt jede Nuance auszuloten, schreitet der Sänger geradlinig, aber auch sublim durch die kurzen Kunststücke.

Reifer Charakter
Heines „Dichter“ ist bei ihm kein junger, liebeskranker Ritter, sondern ein erfahrener, stoischer Veteran, der Schrammen davongetragen hat. Mancher schwache oder gestauchte Ton ist da mitinbegriffen – Mühen des Wegs, die bei Kaufmann in die Reife des Charakters einfließen.

Wenn dann nach der Pause dank faszinierend jenseitiger Höhen im dritten „Petrarca-Sonett“ von Franz Liszt eine milde Sonne aufgeht, ist von Mühe ohnehin nicht mehr zu reden. Zum einen legt Pianist Helmut Deutsch hier wie das ganze Konzert über große Weisheit in die Tasten. Die Liszt-Zwischenspiele des 80-Jährigen sind klangfarbliche Traumsequenzen, bei Schumann kann seine Begleitung auch einzelne Töne wie den Bass-Schluss von „Aus alten Märchen“ zu tiefschürfenden Bedeutungsträgern machen.

Große Bühnenmomente
Zum anderen nutzt Kaufmann in den längeren, kräftigeren Liszt-Stücken von Hälfte zwei dann doch noch alle Mittel, die er zur Charaktermodellierung beherrscht: Abgründe des Lebens verbildlichen die „Drei Zigeuner“, das Übertreten von Zauber zu Schrecken die „Loreley“. Es sind große Bühnenmomente.

Felix Jurecek

