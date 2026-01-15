Mit Jonas Kaufmann führt der gerade Weg zum Ziel

Wenn dann nach der Pause dank faszinierend jenseitiger Höhen im dritten „Petrarca-Sonett“ von Franz Liszt eine milde Sonne aufgeht, ist von Mühe ohnehin nicht mehr zu reden. Zum einen legt Pianist Helmut Deutsch hier wie das ganze Konzert über große Weisheit in die Tasten. Die Liszt-Zwischenspiele des 80-Jährigen sind klangfarbliche Traumsequenzen, bei Schumann kann seine Begleitung auch einzelne Töne wie den Bass-Schluss von „Aus alten Märchen“ zu tiefschürfenden Bedeutungsträgern machen.