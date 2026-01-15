Vorteilswelt
Drama im Winterurlaub

Kanne mit heißem Tee kippte um: Bub (1) verbrüht!

Tirol
15.01.2026 08:57
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Großer Schock für eine Urlauberfamilie im Tiroler Wintersport-Mekka Sölden! Beim Abendessen kippte eine Teekanne am Tisch um, woraufhin ein einjähriger Bub mit dem heißen Getränk übergossen wurde. Das Kleinkind erlitt schwere Verbrühungen und musste nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.

Zu dem schrecklichen Zwischenfall kam es am Mittwoch um kurz vor 18 Uhr. Eine niederländische Urlauberfamilie saß in einem Appartement beim Abendessen gemütlich zusammen, als plötzlich eine Kanne mit heißem Tee umgefallen sei, wie ein Polizeisprecher auf „Krone“-Nachfrage erklärte.

Verbrühungen am Oberkörper und Arm
Die heiße Flüssigkeit ergoss sich daraufhin ausgerechnet über ein einjähriges Kleinkind. Der Bub habe dadurch Verbrühungen im Bereich des Oberkörpers und eines Armes erlitten, so der Polizeisprecher weiter.

Nach der Erstversorgung wurde der Bub mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Ein Polizeisprecher zur „Krone“

Feuerwehr leuchtete Heli-Landeplatz aus
Die Familie schlug daraufhin sofort Alarm. Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort – unter anderem auch die Feuerwehr, die einen geeigneten Landeplatz für den nachalarmierten Notarzthubschrauber ausleuchtete.

Die Feuerwehr leuchtete den Landeplatz für den Notarzthubschrauber aus.
Die Feuerwehr leuchtete den Landeplatz für den Notarzthubschrauber aus.(Bild: ZOOM Tirol)
Der einjährige Bub sei vor Ort erstversorgt und im Anschluss mit dem Helikopter in die Universitätsklinik nach Innsbruck geflogen worden.

Ähnliche Themen
Sölden
Feuerwehr
TeeKleinkind
