Kanne mit heißem Tee kippte um: Bub (1) verbrüht!

Großer Schock für eine Urlauberfamilie im Tiroler Wintersport-Mekka Sölden! Beim Abendessen kippte eine Teekanne am Tisch um, woraufhin ein einjähriger Bub mit dem heißen Getränk übergossen wurde. Das Kleinkind erlitt schwere Verbrühungen und musste nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.