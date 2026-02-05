In den Semesterferien verwandelt sich das Stadtmuseum St. Pölten in einen Erlebnisort für die ganze Familie.
Gelungenes Familienprogramm für die Semesterferien im Stadtmuseum St. Pölten! Noch bis inkl. Sonntag, den 8. Februar, steht eine tolle Auswahl an kreativen Mitmachstationen und Ausstellungen für große und kleine Besucherinnen und Besucher bereit. Attraktive Ermäßigungen machen das gemeinsame Entdecken, Staunen und Ausprobieren noch interessanter.
Ein besonderer Schwerpunkt ist das Thema Geschichte. Außerdem kann man Wissenswertes über Mode und Handwerk der Antike erfahren. Die Kinder können in die Welt der Antike eintauchen, alte Handwerkstechniken ausprobieren und sehen, wie die Menschen sich früher gekleidet haben.
Auf Entdeckungstour durch die Ausstellung „Von Steinen und Beinen“ gehen alle jungen Forscherinnen und Forscher: es können Münzen geprägt oder auch Schmuck aus Draht gestaltet werden.
Der Familiensamstag am 7. Februar steht unter dem Motto „Familienzeit(en)“ und lädt zu einer Zeitreise von der Steinzeit bis ins Mittelalter.
Ein reichhaltiges Angebot also, das von Spannung, Kreativität bis gemeinsamen Unternehmungen alles bietet.
Alle Informationen dazu finden Sie auf www.stadtmuseum-stpoelten.at oder unter der Telefonnummer 02742/333-2642. Eine Anmeldung wäre sehr hilfreich.
