Ein Spagat zwischen Rollen und Kufen

„Unter dem Jahr bleibt kaum Zeit für Privates. Aber wenn man etwas wirklich will, nimmt man das in Kauf. Es war immer mein Traum.“ Mit gerade einmal 19 Jahren ist Katharina Mezgolits ein besonderes Sternchen am rot-goldenen Sporthimmel – nicht nur wegen ihres Talents, sondern auch wegen ihres außergewöhnlichen Werdegangs. Denn die Eisenstädterin lebt einen sportlichen Spagat: Im Sommer ist sie auf Rollen unterwegs, im Winter auf Kufen. Während andere sich entscheiden müssen, wechselt Mezgolits je nach Jahreszeit zwischen Inline-Speedskating und Eisschnelllauf. „Mit drei Jahren habe ich zum ersten Mal Rollschuhe angezogen“, verrät sie. Was als Hobby begann, wurde rasch ernst. Seit ihrem 13. Lebensjahr ist Katharina im rot-weiß-roten Nationalteam. Zuletzt sorgte sie mit einem eindrucksvollen WM-Debüt und Top-25-Platz für Aufsehen.