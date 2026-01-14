Nach dem TV-Interview kam der Partybefehl vom Chef

Nach dem EM-Sieg im Hallenhockey hatte Österreichs Kapitän Fülöp Losonci (23) in Heidelberg im Interview bei MagentaTV auf die Frage nach den Feierlichkeiten gesagt: „Ich setze mich gleich in den Zug nach Hamburg, weil ich Montag arbeiten muss.“ Als er zehn Minuten später auf sein Handy schaute, bekam der Bundesliga-Spieler des Harvestehuder THC große Augen. Sein Chef Tobias Ditzer, Inhaber des BHP-Hockeyshop im Herzen der Stadt und Papa des deutschen Hockey-Teamtorhüters Jasper Ditzer, hatte ihm für Montag freigegeben und den Partybefehl erteilt.