Nach dem TV-Interview kam der Partybefehl vom Chef

Auch wenn der ORF den EM-Triumph von Österreichs Hockey-Herren in der Halle in Heidelberg nicht zeigte, war es für die Mannschaft ein Märchen. Auch nach einem eingeleiteten Generationswechsel trumpfte das Team von Robin Rösch ganz groß auf, zeigte unbändige Kampfkraft. Und für den Kapitän gab es von seinem Chef ein ganz besonderes Zuckerl.
Nach dem EM-Sieg im Hallenhockey hatte Österreichs Kapitän Fülöp Losonci (23) in Heidelberg im Interview bei MagentaTV auf die Frage nach den Feierlichkeiten gesagt: „Ich setze mich gleich in den Zug nach Hamburg, weil ich Montag arbeiten muss.“ Als er zehn Minuten später auf sein Handy schaute, bekam der Bundesliga-Spieler des Harvestehuder THC große Augen. Sein Chef Tobias Ditzer, Inhaber des BHP-Hockeyshop im Herzen der Stadt und Papa des deutschen Hockey-Teamtorhüters Jasper Ditzer, hatte ihm für Montag freigegeben und den Partybefehl erteilt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.