„Viele krasse Spieler“

Nach dem TV-Interview kam der Partybefehl vom Chef

14.01.2026 06:30
Fülöp Losonci jubelte mit dem Pokal in den Händen.
Fülöp Losonci jubelte mit dem Pokal in den Händen.(Bild: Worldsportpics)

Auch wenn der ORF den EM-Triumph von Österreichs Hockey-Herren in der Halle in Heidelberg nicht zeigte, war es für die Mannschaft ein Märchen. Auch nach einem eingeleiteten Generationswechsel trumpfte das Team von Robin Rösch ganz groß auf, zeigte unbändige Kampfkraft. Und für den Kapitän gab es von seinem Chef ein ganz besonderes Zuckerl.

Nach dem EM-Sieg im Hallenhockey hatte Österreichs Kapitän Fülöp Losonci (23) in Heidelberg im Interview bei MagentaTV auf die Frage nach den Feierlichkeiten gesagt: „Ich setze mich gleich in den Zug nach Hamburg, weil ich Montag arbeiten muss.“ Als er zehn Minuten später auf sein Handy schaute, bekam der Bundesliga-Spieler des Harvestehuder THC große Augen. Sein Chef Tobias Ditzer, Inhaber des BHP-Hockeyshop im Herzen der Stadt und Papa des deutschen Hockey-Teamtorhüters Jasper Ditzer, hatte ihm für Montag freigegeben und den Partybefehl erteilt.

