Graz: Gegendemo bei feministischem Perchtenlauf

„Jeder darf mitmachen“

Dass man gewalttätig gegenüber Frauen sei, will er sich nicht unterstellen lassen. „Egal ob Mann oder Frau, ob hetero, schwul oder lesbisch – jeder kann den Brauch heute ausüben.“ Die Omas gegen Rechts sollten nicht „Brauchtum für ihre Ideologie ausnutzen“, sagt Stückelschwaiger.