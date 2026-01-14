Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verein ruft auf

Graz: Gegendemo bei feministischem Perchtenlauf

Steiermark
14.01.2026 07:30
Die Omas gegen Rechts laden am Freitag um 16 Uhr in Graz (Hauptplatz) zum feministischen ...
Die Omas gegen Rechts laden am Freitag um 16 Uhr in Graz (Hauptplatz) zum feministischen Perchtenlauf(Bild: Zoe Ebner)

Am Freitagnachmittag findet in Graz erstmals ein feministischer Perchtenlauf statt. Die Initiative Omas gegen Rechts organisiert die Aktion. Nun rufen Vertreter der Krampus-Szene aber zu einer Protestaktion auf.

0 Kommentare

Am Freitag um 16 Uhr findet in Graz der erste feministische Perchtenlauf statt, die Omas gegen Rechts rührten für ihre Aktion vorab kräftig die Werbetrommel, wir berichteten. Man will „Rassismus, Frauenfeindlichkeit und rechte Hetze austreiben“.

In den sozialen Netzen verbreitete sich die Schlagzeile wie ein Lauffeuer. Uwe Stückelschwaiger vom Brauchtumsverein Ringkogel Pass Hartberg geht nun sogar so weit, eine „Gegendemo“ auszurufen. „Es ist einfach nur lächerlich, dass wir in Österreich über so etwas diskutieren müssen“, sagt er.

Zitat Icon

Generell passiert ja schon viel Blödsinn im Brauchtum, und wie man es macht, wird es nicht passen. Auch wir sind nicht fehlerfrei.

Uwe „Stücki“ Stückelschwaiger

Bild: zVg

„Jeder darf mitmachen“
Dass man gewalttätig gegenüber Frauen sei, will er sich nicht unterstellen lassen. „Egal ob Mann oder Frau, ob hetero, schwul oder lesbisch – jeder kann den Brauch heute ausüben.“ Die Omas gegen Rechts sollten nicht „Brauchtum für ihre Ideologie ausnutzen“, sagt Stückelschwaiger.

Lesen Sie auch:
Protest gegen Rassismus und Sexismus: Omas gegen Rechts
Omas gegen Rechts
Erster feministischer Perchtenlauf in Graz
08.01.2026

Am Freitag um 16 Uhr will man sich vor Ort mit Plakaten aufstellen, aber „nicht provozieren“.

Porträt von Hannah Michaeler
Hannah Michaeler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Säckeweise trugen die „Damen“ die Waren aus dem Laden.
Kameras zeichneten auf
Diebe räumen lachend Hofladen von Ortschef aus
65 Glückspilze aus Niederösterreich machten 2025 das große Geld. (Symbolbild)
Alles ist möglich!
Wie fünf Niederösterreicher zu Millionären wurden
40 Menschen kamen bei dem Brand in einer Bar in Crans-Montana ums Leben.
Nach Crans-Montana
„Charlie Hebdo“-Karikatur verhöhnt Brandopfer
Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Sorge um „Panikblase“
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Mehrere Hubschrauber standen im Einsatz, unter anderem der Alpin5.
Wie Brite überlebte
Nur mehr eine Hand von Skifahrer ragte aus Lawine
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
366.648 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
163.536 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Österreich
Glatteis-Chaos! Dutzende Sturzopfer im Spital
144.656 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf