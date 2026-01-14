Von der Startaufstellung auf die F1-Ersatzbank

Eine deutlich bessere Ausgangslage hatte der Franzose Esteban Ocon. Seine Zeit bei Alpine endete bereits 2024 vorzeitig – noch vor dem letzten Saisonrennen. Damit Ocon beim Nachsaisontest schon für seinen neuen Rennstall Haas antreten konnte, einigte er sich mit Alpine darauf, den letzten Grand Prix auszulassen. So erhielt Jack Doohan bei Alpine die Gelegenheit, sein Formel-1-Debüt zum Saisonende in Abu Dhabi zu geben – und nicht wie ursprünglich geplant erst zu Beginn der folgenden Saison.