Formel-1-Team Alpine trennt sich von Fahrer

Sechs „Nuller“ kosteten das Cockpit

Doohan hatte beim Saisonfinale 2024 in Abu Dhabi den damaligen Stammpiloten Esteban Ocon ersetzt und war zunächst auch für 2025 bestätigt worden. Doch sechs punktlose Rennen zum Saisonstart wurden ihm rasch zum Verhängnis. Alpine zog die Reißleine, Franco Colapinto übernahm, blieb zwar ebenfalls ohne Zähler, durfte sein Cockpit für 2026 neben Pierre Gasly aber behalten. Ein F1-Comeback Doohans war damit vom Tisch.