Formel-1-Team Alpine trennt sich von Fahrer

Alpine zieht den Schlussstrich! Der französische Rennstall hat sich von Reservefahrer Jack Doohan getrennt.
„Alpine bestätigt, dass mit Jack Doohan eine einvernehmliche Vereinbarung getroffen wurde, seine Dienste für die Formel-1-Saison 2026 nicht fortzusetzen und ihm zu ermöglichen, andere Karrieremöglichkeiten zu verfolgen“, teilte Alpine am Montag offiziell mit.
Der Rennstall betonte zugleich die besondere Rolle des 22-Jährigen: „Jack war das erste Mitglied der Alpine Academy, das einen Rennsitz im Team erhielt, als er beim Grand Prix von Abu Dhabi 2024 sein Debüt gab.“ Man danke ihm für „Engagement und Professionalität in den vergangenen vier Jahren“ und wünsche alles Gute für die Zukunft.
Sechs „Nuller“ kosteten das Cockpit
Doohan hatte beim Saisonfinale 2024 in Abu Dhabi den damaligen Stammpiloten Esteban Ocon ersetzt und war zunächst auch für 2025 bestätigt worden. Doch sechs punktlose Rennen zum Saisonstart wurden ihm rasch zum Verhängnis. Alpine zog die Reißleine, Franco Colapinto übernahm, blieb zwar ebenfalls ohne Zähler, durfte sein Cockpit für 2026 neben Pierre Gasly aber behalten. Ein F1-Comeback Doohans war damit vom Tisch.
Wie geht es weiter?
Die Zukunft des Sohnes von Motorrad-Legende Mick Doohan ist offen. Im Dezember testete Doohan in der japanischen Super Formula. Mit ernüchterndem Ausgang: An drei aufeinanderfolgenden Tagen crashte er auf dem Suzuka Circuit jeweils in derselben Kurve.
Zuletzt kursierten auch Gerüchte über einen möglichen Wechsel als Reservefahrer zu Haas F1 Team, zumal Toyota dort seit diesem Jahr als Titelsponsor an Bord ist. Ob sich für Doohan tatsächlich eine neue Tür öffnet, bleibt abzuwarten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.