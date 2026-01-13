Vorteilswelt
Nach vier Jahren

Formel-1-Team Alpine trennt sich von Fahrer

Formel 1
13.01.2026 12:12
Jack Doohan (li.) und Pierre Gasly
Jack Doohan (li.) und Pierre Gasly(Bild: GEPA)

Alpine zieht den Schlussstrich! Der französische Rennstall hat sich von Reservefahrer Jack Doohan getrennt.

„Alpine bestätigt, dass mit Jack Doohan eine einvernehmliche Vereinbarung getroffen wurde, seine Dienste für die Formel-1-Saison 2026 nicht fortzusetzen und ihm zu ermöglichen, andere Karrieremöglichkeiten zu verfolgen“, teilte Alpine am Montag offiziell mit.

Der Rennstall betonte zugleich die besondere Rolle des 22-Jährigen: „Jack war das erste Mitglied der Alpine Academy, das einen Rennsitz im Team erhielt, als er beim Grand Prix von Abu Dhabi 2024 sein Debüt gab.“ Man danke ihm für „Engagement und Professionalität in den vergangenen vier Jahren“ und wünsche alles Gute für die Zukunft.

Sechs „Nuller“ kosteten das Cockpit
Doohan hatte beim Saisonfinale 2024 in Abu Dhabi den damaligen Stammpiloten Esteban Ocon ersetzt und war zunächst auch für 2025 bestätigt worden. Doch sechs punktlose Rennen zum Saisonstart wurden ihm rasch zum Verhängnis. Alpine zog die Reißleine, Franco Colapinto übernahm, blieb zwar ebenfalls ohne Zähler, durfte sein Cockpit für 2026 neben Pierre Gasly aber behalten. Ein F1-Comeback Doohans war damit vom Tisch.

Lesen Sie auch:
Flavio Briatore
„Diktator“ Briatore:
„Wenn man schlechten Job macht, wird man gefeuert“
22.05.2025
Aus nach sechs Rennen
F1-Ärger: „So etwas kann eine Karriere zerstören!“
17.05.2025
Rookie muss gehen
Formel-1-Aus für Doohan nur „schwer zu verkraften“
07.05.2025

Wie geht es weiter?
Die Zukunft des Sohnes von Motorrad-Legende Mick Doohan ist offen. Im Dezember testete Doohan in der japanischen Super Formula. Mit ernüchterndem Ausgang: An drei aufeinanderfolgenden Tagen crashte er auf dem Suzuka Circuit jeweils in derselben Kurve.

Zuletzt kursierten auch Gerüchte über einen möglichen Wechsel als Reservefahrer zu Haas F1 Team, zumal Toyota dort seit diesem Jahr als Titelsponsor an Bord ist. Ob sich für Doohan tatsächlich eine neue Tür öffnet, bleibt abzuwarten.

Porträt von krone Sport
krone Sport
