HausBau+EnergieSparen Tulln startet die Bausaison

Um dem Zeitgeist mit nachhaltigem Bauen gerecht zu werden und den Weg in eine klimaneutrale Zukunft zu ebnen, gibt es erstmals in Tulln eine „Baurettungsgasse“, die als unabhängige und kostenlose Beratungsstelle fungiert. Hausbesitzer und Bauwillige finden hier eine neutrale Beratung durch Fach-Coaches.