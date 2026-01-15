HausBau+EnergieSparen Tulln startet die Bausaison

Vom Freitag, 16. Jänner bis zum Sonntag, 18. Jänner dreht sich auf der Messe Tulln alles um das Bauen & Umbauen.
Für alle Interessierten bietet die Messe Tulln ab Freitag alle Informationen zu den neuesten Produkten und umfassende Beratungen zum Thema Hausbau und Energiesparen. Ein noch größeres Angebot mit 360 Ausstellern in allen Kernbereichen des privaten Hausbaus sowie ein umfassender Beratungsschwerpunkt mit unabhängigen Experten sorgt für bestmögliche Information.
Auch das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen: mehr als 60 Fachvorträge an den drei Messetagen geben zwischen 10.30 Uhr und 16.30 Uhr einen hervorragenden Überblick über Technologien, Baustoffe und Sanierungsmöglichkeiten.
Im Mittelpunkt stehen energieeffiziente Baukonzepte, moderne technische Lösungen und passende Dämmmethoden.
Um dem Zeitgeist mit nachhaltigem Bauen gerecht zu werden und den Weg in eine klimaneutrale Zukunft zu ebnen, gibt es erstmals in Tulln eine „Baurettungsgasse“, die als unabhängige und kostenlose Beratungsstelle fungiert. Hausbesitzer und Bauwillige finden hier eine neutrale Beratung durch Fach-Coaches.
Auch Holz steht im Fokus auf der Messe Tulln. In der „Tischlercity“ geben 22 Betriebe einen Einblick in das Tischlerhandwerk und zeigen nachhaltige Trends auf dem Gebiet Wohnen & Einrichten. Und Holzbauprofis zeigen ihre Produkte vom Dämmen bis zu gesunden Fenstern.
Auf der HausBau+EnergieSparen Tulln sind auch namhafte Fertighausfirmen vertreten, die mit individueller Beratung auf alle Wünsche eingehen. Moderne Holzarchitektur und optimales Wohnklima stehen dabei im Vordergrund.
Ein besonderes „Special“ ist auch das Speed Dating der IG Architektur. Man kann mit Architekten direkt auf der Messe in Kontakt treten und die passenden Planungen finden.
Lösen Sie sich Ihr „Mehrwert-Ticket“! Es beinhaltet neben dem Eintritt die kostenlose Nutzung der Messeparkplätze inkl. Parkplatz-Shuttlebus sowie den kostenlosen Transfer zu und von den Bahnhöfen Tulln und Tullnerfeld.
Alle weiteren Informationen zu den genauen Messezeiten und ermäßigte Tickets gibt es auf: www.messe-tulln.at
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.