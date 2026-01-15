Vorteilswelt
TIPP DER WOCHE

HausBau+EnergieSparen Tulln startet die Bausaison

Niederösterreich
15.01.2026 15:30
Zum Start in die Bausaison zeigt die Messe Tulln alles unter einem Dach.
Zum Start in die Bausaison zeigt die Messe Tulln alles unter einem Dach.
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Vom Freitag, 16. Jänner bis zum Sonntag, 18. Jänner dreht sich auf der Messe Tulln alles um das Bauen & Umbauen.

Für alle Interessierten bietet die Messe Tulln ab Freitag alle Informationen zu den neuesten Produkten und umfassende Beratungen zum Thema Hausbau und Energiesparen. Ein noch größeres Angebot mit 360 Ausstellern in allen Kernbereichen des privaten Hausbaus sowie ein umfassender Beratungsschwerpunkt mit unabhängigen Experten sorgt für bestmögliche Information. 

Auch das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen: mehr als 60 Fachvorträge an den drei Messetagen geben zwischen 10.30 Uhr und 16.30 Uhr einen hervorragenden Überblick über Technologien, Baustoffe und Sanierungsmöglichkeiten. 

Im Mittelpunkt stehen energieeffiziente Baukonzepte, moderne technische Lösungen und passende Dämmmethoden.

Um dem Zeitgeist mit nachhaltigem Bauen gerecht zu werden und den Weg in eine klimaneutrale Zukunft zu ebnen, gibt es erstmals in Tulln eine „Baurettungsgasse“, die als unabhängige und kostenlose Beratungsstelle fungiert. Hausbesitzer und Bauwillige finden hier eine neutrale Beratung durch Fach-Coaches.

Auch Holz steht im Fokus auf der Messe Tulln. In der „Tischlercity“ geben 22 Betriebe einen Einblick in das Tischlerhandwerk und zeigen nachhaltige Trends auf dem Gebiet Wohnen & Einrichten. Und Holzbauprofis zeigen ihre Produkte vom Dämmen bis zu gesunden Fenstern.

Auf der HausBau+EnergieSparen Tulln sind auch namhafte Fertighausfirmen vertreten, die mit individueller Beratung auf alle Wünsche eingehen. Moderne Holzarchitektur und optimales Wohnklima stehen dabei im Vordergrund.

Ein besonderes „Special“ ist auch das Speed Dating der IG Architektur. Man kann mit Architekten direkt auf der Messe in Kontakt treten und die passenden Planungen finden. 

Lösen Sie sich Ihr „Mehrwert-Ticket“! Es beinhaltet neben dem Eintritt die kostenlose Nutzung der Messeparkplätze inkl. Parkplatz-Shuttlebus sowie den kostenlosen Transfer zu und von den Bahnhöfen Tulln und Tullnerfeld.

Alle weiteren Informationen zu den genauen Messezeiten und ermäßigte Tickets gibt es auf: www.messe-tulln.at

