Kabarett boomt: Die neuen Stars der Unterhaltung

Die „Lachnummern“ kommen aus verschiedenen Ecken – von Social Media bis zum klassischen Kabarett – und repräsentieren eine Mischung aus digitalem Humor und Bühnenpräsenz. „Für Kabarettisten gibt es keine Aufnahmeprüfung, für viele ist es auch nur ein Herumstraucheln in der boomenden Szene“, kommentiert Andreas Schlintl den Comedy-Hype. „Kabarett ist ein Job wie ein jeder andere, du musst immer am Ball bleiben.“

Kabarett ist nicht nur Kunst

Als Quereinsteiger versucht der gelernte Installateur auf der Kabarettbühne Fuß zu fassen, die so offen wie umkämpft ist. Hinter dem Glamour der ausverkauften Hallen steckt für jeden Newcomer vor allem harte Arbeit, Unsicherheit und Durchhaltevermögen. Kabarett ist heute nicht nur Kunst, sondern auch Unternehmertum. „Das ist absolute Knochenarbeit, von der ich noch nicht leben kann. Wer bestehen will, muss nicht nur lustig und „anders“ sein, sondern auch organisieren, vermarkten und improvisieren können – auf und abseits der Bühne.